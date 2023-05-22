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22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:17:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 07:17:00

Kulak çınlaması deyip geçmeyin

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Halk arasında kulak çınlaması olarak bilinen Tinnitus, günlük hayatta birçok kişinin karşılaştığı bir sağlık sorunundur.

Halk arasında kulak çınlaması olarak bilinen Tinnitus, günlük hayatta birçok kişinin karşılaştığı bir sağlık sorunundur. Genelde hafif düzeyde ve kısa süreli olduğu için gerekli hassasiyetin gösterilmediği kulak çınlaması, uzun süreli olduğu zamanlarda hastalarda tükenmişlik hissi, stres, uyku sorunları, odaklanmada zorluk, bellek sorunları, depresyon, anksiyete ve sinirlilik ve baş ağrısı gibi durumlara sebebiyet verebiliyor. Aynı zamanda kulak çınlaması basit ve anlık bir şikayet olabileceği gibi kafatası tümörleri, dolaşım bozuklukları, damar hastalıkları gibi önemli bir hastalığın belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir. Bu sebeple rutin sağlık kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmemeniz önerilir. Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, "Kulak çınlaması ile işitme kaybınız veya baş dönmesi varsa, kulak çınlamanızın bir sonucu olarak endişe veya depresyon yaşıyorsanız en kısa sürede doktorunuz ile görüşünüz" diyor.

Etiketler : Kulak çınlaması Tinnitus hafif düzeyde ve kısa süreli stres uyku sorunları odaklanmada zorluk
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