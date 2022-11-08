VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü
Emine Erdoğan: Bizim için temizlik inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yol haritası
Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı
İtalya'da 2 bin 300 yıllık bronz heykeller keşfedildi
Ağrı'daki trafik kazasında yaralanan 18 kişiden 17'si taburcu edildi
Uganda ilk uydusunu uzaya gönderdi
THY'den iç hatlarda indirim kampanyası
Kuduz şüphesinde, yaranın basınçlı su ve sabunla yıkanması hayat kurtarıyor
Hollanda hükümetine Türkiye ile ilişkilerde reel politik gerçeklere uygun davranması tavsiye edildi
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi
AK Parti Kadın Kollarının mahallelerdeki sandık çalışması başladı
Bosna Hersek'te ömrünü soykırım kurbanlarına adayan Nukic vefat etti
Uzmanlar "yeşil aklamayı" önlemek için şeffaf sıfır emisyon planları talep ediyor
İsveç hükümetinin terörle arasına mesafe koyması PKK/YPG destekçilerini rahatsız etti
Bakanlıktan "Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi" iddialarına yanıt
Bakan Karaismailoğlu: Hasankeyf Tüneli'yle hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Kristersson'u resmi törenle karşıladı
TEKNOFEST heyecanı 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam edecek
Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım göndereceğini duyurdu
HDP'li Semra Güzel için komisyon kararı
Togg'un fabrika açılışından yeni görüntüleri paylaştı
Bakan Koca: Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak
08 Kasım 2022 Salı 17:40:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 17:40:00

Kuduz şüphesinde, yaranın basınçlı su ve sabunla yıkanması hayat kurtarıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), kuduz bir hayvan tarafından ısırılma durumunda, yara içine basınçlı bol su verilerek, yaranın sabunla 10-15 dakika temizlenmesinin hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğinden (EKMUD), yapılan yazılı açıklamada, kuduzun, etkin aşısı olmasına rağmen insanlarda ve birçok memeli hayvanda ölümcül seyreden beyin ve omurilik iltihabına yol açan zoonotik bir hastalık olduğu vurgulandı.

Bildirim sorunları nedeniyle dünyada olguların resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ifade edilen açıklamada, kuduza bağlı ölüm rakamlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Yılda 40 bin-100 bin kişinin kuduz nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir. Ülkemizde yılda yaklaşık 200 bin kişi kuduz riskli temas nedeniyle aşılanmaktadır. Maalesef her yıl 1-2 kuduz vakası ülkemizde görülmektedir.

Ülkemizde son 20 yıl değerlendirildiğinde, kuduz olan hayvanların büyük çoğunluğunun sahipsiz kedi ve köpeklerle birlikte yaban hayvanlarından korunamayan evcil hayvanlar olduğu görülmektedir. Virüs taşıyan kedi ve köpeklerde muhakkak 10 gün içinde ölüm gerçekleşmektedir."

"SEMPTOMLARIN ORTAYA ÇIKMASINDAN SONRA AŞILAR FAYDASIZDIR"

Kuduzun standart tanısında, enseden alınan deri biyopsisi, kan, tükürük, beyin omurilik sıvısı ve beyin dokusundan alınan örneklerin kullanıldığı aktarılan açıklamada, kuduz bir hayvan tarafından ısırılmayı takiben, hastalığın kuluçka süresinin genellikle 14-90 gün olduğuna işaret edildi.

Kuluçka süresinin 4 gün kadar kısa olabileceği gibi literatürde 27 ay, 6 yıl ve hatta 19 yıla kadar uzayan vakaların da bildirildiğine işaret edilen açıklamada, "Semptomların ortaya çıkmasından sonra aşılar faydasızdır ve ortalama 18 gün sonra ölüm gözlenir. Özel bir tedavisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hastalara yoğun bakım şartlarında uyutularak, yaşam desteği sağlandığı, klinik bulgular ortaya çıktıktan sonra iyileşen vakaların çok nadir görüldüğünün altı çizildi.

Hasta hayvanın tükürüğündeki virüsün, kas içindeki sinirler boyu ilerleyerek omuriliğe, sonra beyine ulaştığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuduz virüsünün girişinin ve ilerlemesinin durdurulması için en önemli basamak, yara içine basınçlı bol su verilerek, yaranın su ve sabunla 10-15 dakika temizlenmesidir. Bu şekilde kuduz hastalığı yüzde 90 oranında önlenmiş olur. Daha sonra en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Özellikle kafa, boyun, yüz gibi beyine yakın yaralanmalar ve parmaklar gibi sinirlerden zengin dokuların yaralanmaları virüsün daha hızlı beyine ulaşmasına neden olduğundan daha önemlidir. Sağlık kuruluşları tarafından ücretsiz yapılan modern doku kültürü ile hazırlanmış aşılar ve kuduz immunglobulini (RIG) beraber uygun dozda ve zamanda uygulandığı takdirde kuduz hastalığının önlenmesinde yüzde 100'e yakın başarı sağlanmaktadır."

"AŞI VE İMMUNGLOBULİN UYGULANMASI İLE HASTALIĞA YAKALANMAKTAN KURTULDU"

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü Köyü'nde 21 Ekim 2022'de yaşanan olayda, sokak köpekleri tarafından ısırılan ve kuduz teşhisi konulan 10 yaşında erkek çocuk hasta nedeniyle Türkiye'de halen insan kuduzunun görüldüğünün kamuoyuna duyurulduğu vurgulanan açıklamada, "Aynı bölgede temaslı hasta taraması yapılırken, köpek tarafından ısırıldığını söyleyen başka bir çocuk ise uygun ve zamanında aşı ve immunglobulin uygulanması ile hastalığa yakalanmaktan kurtulmuştur." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kuduz hastalığı ve kuduz riskli temas olgularıyla mücadelede başarılı olabilmek için olguların kayıtları düzenli tutulması, yaban hayvanlarının aşılanma çalışmalarına devam edilmesi, vatandaşların erken başvuru, yara bakımı ve evcil hayvanların aşılanması konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Etiketler : kuduz semptom köpek ısırılma
İşte Ela bebek

İşte Ela bebek
Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı

Mikrofon askerde de peşimi bırakmadı
Birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldular

Birbirlerinin "eli" ve "gözü" oldular
Eşi gözyaşlarına boğuldu

Eşi gözyaşlarına boğuldu
Doğru projeyi tercih ediyor

Doğru projeyi tercih ediyor
Çaya 50 TL vermeyin

Çaya 50 TL vermeyin
‘Çalışmayı seviyorum'

‘Çalışmayı seviyorum'
Evde bebek bakıyorum

Evde bebek bakıyorum
Banu'nun başı dertte

Banu'nun başı dertte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX