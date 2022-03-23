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23 Mart 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 08:00:00

Kronik yorgunluğa karşı aç karnına egzersiz yapın

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Kronik yorgunluğun henüz kesin nedeni ise bilinmiyor. En az 6 aydır devam eden kas ve eklem ağrıları, sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği hissediliyorsa bir uzmana danışmakta büyük fayda var.

Kronik yorgunluğun henüz kesin nedeni ise bilinmiyor. En az 6 aydır devam eden kas ve eklem ağrıları, sürekli yorgunluk ve enerji eksikliği hissediliyorsa bir uzmana danışmakta büyük fayda var. Kronik yorgunluk; konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, uyku bozuklukları ve psikiyatrik şikayetlerle kendini gösterirken eğer tedavi edilmezse hayatı zindan edebileceğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı, "Yorgunluğun devam eden bir hareketlilik sonucu oluşmaması, esas olarak dinlenmekle hafiflememesi ve mevcut iş, eğitim, sosyal ve özel aktivitelerde belirgin azalmaya yol açmasının kronik yorgunluk sendromunu akla getirmektedir" dedi. Kronik yorgunluğu olan kişilerin en önemlisi istirahat etmesi gerektiğini belirten Yavaşçı, önerilerini de şöyle sıraladı: "Hayat hızınızı yavaşlatın. Fiziki veya duygusal stres meydana getirecek ortamlardan, işlerden kaçının. Çalışma ortamımızı yeniden düzenleyin yani aşırı iş yükünden kaçının. Dinlenme zamanlarınızı artırın. Finansal, bürokratik ve idari işlerde az sorumluluk alın. İş hayatınızda ve özel hayatınızda yeni stratejiler belirleyin. Kas gevşetici egzersizler yapın. Hayatınızı renklendirecek uğraşlar bulun. Her sabah 10-15 dakika aç karnına egzersiz yapın. Bunları yapmanıza rağmen kronik yorgunluğunuz geçmiyorsa mutlaka bir uzmana danışın."

Etiketler : Kronik yorgunluK Finansal bürokratik baş ağrısı uyku bozuklukları
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