VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır merkezli 'hacker' operasyonunda 16 tutuklama
Annesini öldürüp babasını yaralayan üniversite öğrencisi tutuklandı
Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesi, bölgedeki durumu değiştirecek
Boeing'in hisseleri bazı 737 MAX uçaklarının teslimatının durdurulması sonrası düşüşte
Selahaddin Eyyubi Camii ibadete açıldı
Bakan Dönmez: Jeotermalde Avrupa'da birinci sıradayız
14 Nisan 2023 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 18:00:00

Kronik iltihaplanmalarda nötrofillerin dolaşımı sınırlandırılarak felç ve kalp krizi önlenebilir

Kaynak: AA

ABONE OL

Vücuda giren bakterilerle mücadele eden ya da yaraları iyileştiren beyaz kan hücresi türlerinden olan nötrofillerin damarlarda dolaşımı sınırlandırılarak kronik iltihap kaynaklı kalp krizi, felç gibi hastalıkların önüne geçilebileceği tespit edildi.

New Atlas'ın haberine göre, Sydney Üniversitesi Kanser Araştırmaları bölümünden bilim insanları, vücuttaki yaraların tedavisi için gerekli olan nötrofillerin damarlarda dolaşımının sınırlandırılmasının etkilerini inceledi.

Araştırmada, nötrofillerin hareketini kısıtlayarak beyaz kanların sağlıklı dokulara zarar vermesi ve iltihap birikimini engelleyerek kronik iltihap kaynaklı kalp krizi ve felç gibi hastalıkların önüne geçilebileceği ortaya konuldu.

Araştırma ekibinden Dr. Joyce Chiu, protein disülfid izomeraz (PDI) isimli proteinin hücrelerin damarlara yapışmasını sağlayabildiğini aktararak PDI yardımıyla damarlarda dolaşan nötrofil polimorfların da sınırlandırılabileceğini kaydetti.

Chiu, nötrofillerin damarlarda dolaşımına engel olan yeni ilaçlar üretilebileceğine işaret ederek nötrofillerin hareketini engellemenin de enfeksiyonun yara alanında toplanmasını engelleyerek kronik iltihabının önüne geçebildiğini belirtti.

Dr Chiu, araştırmanın, iltihabın boyutunu sınırlandırarak kronik iltihap ve kalp hastalıkları bulunanlar için yeni tedavilere kapı aralayabileceğine işaret etti.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Kalp Derneği ve Temel Kardiyovasküler Bilimler Konseyinin dergisi Circulation Research'de yayımlandı.

Etiketler : felç kalp krizi kronik iltihaplanma
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Oğlum Brad Pitt gibi

Oğlum Brad Pitt gibi
Yoğun bakımda

Yoğun bakımda
Dijital anlaşma

Dijital anlaşma
Gelinlik bakıyor

Gelinlik bakıyor
Yeşilçam övgüsü

Yeşilçam övgüsü
Dijitaldeki işler tam bir vasat

Dijitaldeki işler tam bir vasat
Melodisini beğendiği tekliyi okudu

Melodisini beğendiği tekliyi okudu
Mutluluktan uçuyor

Mutluluktan uçuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX