Kronik ağrılar psikolojiye de zarar

Uzmanlar, vücutta 3 aydan uzun süren ağrıların kronikleştiğini belirterek, "(Kronik ağrıda) Duygusal, psikolojik, fiziksel ve ruhsal olarak etkilenmiş bir hasta vardır artık. (Tedavinin) Karmaşık bir program şeklinde yürütülmesi gerekir" dedi. Prof. Dr. Haci Ahmet Alıcı, bireyin psikolojisinin, ağrının devam etmesi sonucunda depresyona döneceğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Artık ağrının çok boyutlu, çok disiplinli bir şekilde incelenip tedavi edilmesini gerektiren, ağrının başlı başına bir hastalık olarak kabul edildiği nokta olan kronik ağrı hastalığı/sendromu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla kronik ağrı artık bir bulgu olarak karşımıza çıkmaz. Kronik ağrıda sadece ağrı yoktur. İyileşme adına umudunu kaybetmiş, çaresiz, huzursuz, sabrı ve dayanma gücü tükenmiş, ağrı hakkında kendine has tecrübeler edinmiş kısaca duygusal, psikolojik, fiziksel ve ruhsal olarak etkilenmiş bir hasta vardır artık. Bu nedenle ağrı tedavisinin etkili ve başarılı olması için daha karmaşık bir program şeklinde yürütülmesi gerekir."