Kristal kopmasında ilaç fayda etmez

Vertigo sorunu yaşayan kişiler, dış dünyanın sürekli hareket ettiği hissini yaşıyor. Kişide kaygı var ise baş dönmesinin ölüyormuş hissi yaşattığını belirten uzmanlar, güvensizlik hissinin de korkuya yol açtığını ifade ediyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, nadiren beyincikle ilgili de olsa vertigoya daha çok iç kulak terazideki bozulmanın yol açtığını, tedavide ilaç kullanımının fayda sağlamadığını ve özel bir manevra ile kulak kristallerinin yerine oturtularak sorunun giderildiğini vurguluyor. Vertigo kulaktaki terazinin bozulması nedeniyle görüldüğünde tedavi seçeneklerinin değiştiğini belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, "Tedavide kulağın kan akışını hızlandıran ilaçlar kullanılıyor. Kulak kristal kopmasında ilaç tedavileri çok fayda sağlamıyor. Kopmanın hangi kulakta olduğunu bulduğumuzda kulak ve başı aynı yöne özel bir manevra ile çeviriyoruz. Bu yöntem ile kristalleri olması gereken yere gönderebiliyoruz. Kulak su basıncı ile ilgili rahatsızlıklarda su üretimini ya da basıncı azaltacak ilaçlar kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

