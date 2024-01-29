Köydeki hasta, helikopter ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yaşayan bir hasta için helikopter ambulans desteği verildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:

"Hamza Diyarbakır Lice'de yaşayan genç kardeşimiz. Dün kronik hastalığına bağlı olarak yaşadığı solunum sıkıntısı için ambulans ekibimiz yola çıktı. Yol şartları nedeniyle Hamza'ya hızla nefes olmak için helikopter ambulans desteği istendi. Köye gelen helikopter ambulans Hamza'ya mutluluk bize huzur oldu."