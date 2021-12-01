Kovid tedavisinde D vitamini çok faydalı

Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden farklı birimlerin katılımıyla yürütülen ve Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören 210 vaka üzerinde yapılan çalışmayla D vitamini takviyesinin Kovid-19'dan ölüm oranını 2,14 kat azalttığı, hastanede yatış sürecini ise 1,9 kat kısalttığı tespit edildi. Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, "Çalışmada, 210 vakanın 163'üne D vitamini takviyesi verdik, diğerlerine vermedik. Takviye alarak, D vitamini düzeyi 30 ng/dl'nin üzerine çıkan vakalarımız ile D vitamini almayanları karşılaştırdığımızda, D vitamini alanlarda hem yoğun bakım ünitesi de dahil hastane yatış süresinin daha kısa olduğunu hem de ölüm oranının daha az olduğunu gözlemledik" dedi.