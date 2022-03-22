Kovid sonrası "yer sallanıyormuş" hissine dikkat

Uzmanlar, Kovid geçirmiş hastalarda iyileştikten sonra ani denge kaybı, yer sallanıyormuş hissi ve hafif unutkanlıkla seyreden "ataksi" ile ilgili uyardı. Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, "Son zamanlarda hastalarda bu yakınmalara çok sık rastlıyoruz. Kovid'in nörolojik tutulumuna işaret ediyor olabilir bu belirtiler. Bu hastaların nöroloji kontrolüne de gitmesinde fayda var. Kovid, hafif de geçirilse, bu tip uzamış etkileri nedeniyle hayatı olumsuz etkiliyor. Bu nedenle bizler, hastalanarak değil aşılanarak bağışıklık kazanılmasını öneriyoruz" dedi. Kovid'in yarattığı nörolojik tutulumların birçok farklı türü olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Akkoyunlu, hastalık sonrası ortaya çıkan ve uzun süren bu tip semptomlarda mutlaka nöroloji muayenesine de gitmeleri gerektiğini söyledi ve şunları dile getirdi: "Birçok farklı nörolojik tutulum söz konusu olabiliyor. Felç, beyne pıhtı atma, fonksiyon kayıpları gibi durumlar. Ama ataksi gibi, arada bir olan denge kaybına kadar veya hafif unutkanlık gibi durumlara kadar giden bir yelpazesi var nörolojik tutumlarda. Aslında bunların herhangi bir tanesi oluyorsa, doktora başvurmak gerekiyor."

