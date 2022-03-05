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05 Mart 2022 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 08:00:00

Kovid sonrası saçı dökülenlere özel saç çıkartan karışım

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Koronavirüs sonrası saçı dökülenler bitkisel karışımlar sayesinde dökülmeyi durdurabilir. Tarçın, sedir, nane ve ıtır yağıyla hazırlanan kür kısa sürede olumlu sonuçlar varıyor.

Koronavirüs sonrası saçı dökülenler bitkisel karışımlar sayesinde dökülmeyi durdurabilir. Tarçın, sedir, nane ve ıtır yağıyla hazırlanan kür kısa sürede olumlu sonuçlar varıyor.

Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni bulunuyor. Bunların başında stres, enfeksiyon, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybı, bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler, demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizlikleri geliyor. Şimdi buna korona geçirenler de eklendi. Yapılan bilimsel çalışmalar Kovid-19 geçirenlerin ilerleyen dönemde ciddi saç dökülmesi de yaşadığını ortaya koyuyor. Hatta öyle ki Kovid olanların yüzde 25 ila 30'unda saç dökülmesi görülüyor. Bu dökülme ortalama 3-4 ay devam edebiliyor.

GECE SÜRÜP, SABAH YIKAYIN

Saç dökülmesini durdurmak için pahalı şampuanlar, kremler kullanıldığını söyleyen ama buna gerek olmadığını söyleyen Güzellik Koçu Meltem Demir "Malzemeleri 40 ml Hindistan cevizi yağı, 0 ml jojoba yağı, 20 damla selvi, 20 damla okaliptüs, 20 damla nioli ya da çay ağacı yağı, 20 damla tarçın, 10 damla sedir, 10 damla karanfil, 10 damla yılang yılang, 5 damla ıtır, 20 damla nane uçucu yağı olarak sıralayan Demir, "Haftada 3-4 kez masaj yaparak saçınıza sürün, gece boyu bekleyin sabah yıkayın. Özellikle nane yağının içindeki minoxidil saç oluşumunu destekler" diye konuştu.

Etiketler : korona pandemi saç dökülmesi saç çıkartan karışım
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