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14 Eylül 2023 Perşembe 07:19:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 07:19:00

Kovid korkusu kapıda

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Kovid 19'un iki yeni varyantı kapanma riski doğurmasa da tedbir alma şart.

Kovid 19'un iki yeni varyantı kapanma riski doğurmasa da tedbir alma şart. Tıbbi biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, "Bu iki varyant nedeniyle kapanmayı gerektirecek bir durum bulunmuyor. Elimizdeki veriler, Pirola varyantının Omicron'dan daha ağır veya tehlikeli olmadığına işaret ediyor. Mevsim geçişlerinde her zaman olduğu gibi risk gruplarındaki bireylerin kendini koruması gerekiyor. Bu yıl kış aylarında ağır grip vakalarının görüleceğini düşünüyorum. Grip ve influenzanın yaygın olduğu dönemlerde gösterdiğimiz azami dikkati göstermemiz durumunda normalden çok daha zorlu bir kış geçirmeyi beklemiyorum" dedi.

Etiketler : Kovid 19' Prof. Dr. Nedime Serakıncı Omicron
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