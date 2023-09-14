Kovid korkusu kapıda

Kovid 19'un iki yeni varyantı kapanma riski doğurmasa da tedbir alma şart. Tıbbi biyoloji ve genetik uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, "Bu iki varyant nedeniyle kapanmayı gerektirecek bir durum bulunmuyor. Elimizdeki veriler, Pirola varyantının Omicron'dan daha ağır veya tehlikeli olmadığına işaret ediyor. Mevsim geçişlerinde her zaman olduğu gibi risk gruplarındaki bireylerin kendini koruması gerekiyor. Bu yıl kış aylarında ağır grip vakalarının görüleceğini düşünüyorum. Grip ve influenzanın yaygın olduğu dönemlerde gösterdiğimiz azami dikkati göstermemiz durumunda normalden çok daha zorlu bir kış geçirmeyi beklemiyorum" dedi.

