Kovid kışın tekrar hortlayabilir, Eris varyantı hızla yayılıyor
Eris varyantı son zamanlarda Amerika, İngiltere ve Çin başta olmak üzere tüm dünyada görülmeye başlandı.
Kovid-19'un Omicron varyantının yeni bir alt tipi olan Eris varyantı son zamanlarda Amerika, İngiltere ve Çin başta olmak üzere tüm dünyada görülmeye başlandı. Eris varyantının daha önceki varyantlardan daha hızlı üremesi ve bağışıklık sisteminden kolay kaçması gibi farkı olmasına rağmen klinik olarak aynı belirtilere neden olduğunu belirten Doç. Dr. Elif Hakko, "Uzun zamandır hayatımızda olan Omicron tipi gibi daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde kendini gösteriyor. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, hafif kas ve eklem ağrıları, halsizlik ve hafif ateş yapabiliyor. Önceki Kovid-19 salgınları gibi büyük bir salgın beklenmese de okulların açılmasıyla beraber daha çok vaka görülebilir" dedi.
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