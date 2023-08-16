VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kovid kışın tekrar hortlayabilir! Eris varyantı hızla yayılıyor
Van Gölü'nde acı fotoğraf: Binlerce martı öldü
Müşteri yorumlarına özet geldi
Üçüz buzağılara bebek bakımı
Kavurucu sıcakta gezmeye devam
Biber kurutma mesaisi
16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:05:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:05:00

Kovid kışın tekrar hortlayabilir, Eris varyantı hızla yayılıyor

ABONE OL

Eris varyantı son zamanlarda Amerika, İngiltere ve Çin başta olmak üzere tüm dünyada görülmeye başlandı.

Kovid-19'un Omicron varyantının yeni bir alt tipi olan Eris varyantı son zamanlarda Amerika, İngiltere ve Çin başta olmak üzere tüm dünyada görülmeye başlandı. Eris varyantının daha önceki varyantlardan daha hızlı üremesi ve bağışıklık sisteminden kolay kaçması gibi farkı olmasına rağmen klinik olarak aynı belirtilere neden olduğunu belirten Doç. Dr. Elif Hakko, "Uzun zamandır hayatımızda olan Omicron tipi gibi daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde kendini gösteriyor. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, hafif kas ve eklem ağrıları, halsizlik ve hafif ateş yapabiliyor. Önceki Kovid-19 salgınları gibi büyük bir salgın beklenmese de okulların açılmasıyla beraber daha çok vaka görülebilir" dedi.

Etiketler : kovid19 eris varyantı sağlık
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Duygusal gece

Duygusal gece
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX