Kovid geçirenler tuz ve şekerden uzak durmalı

Koronavirüsü atlatanlara sağlık tüyoları veren İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Özgür Mollaoğlu, "Hastalık atlatıldıktan sonra sağlıklı beslenme kuralları çerçevesinde tuz ve şekerden uzak durarak, vitamin içerikleri yüksek, bol, taze sebze ve meyve tüketilmelidir. Sağlıklı protein kaynakları olan beyaz et ve balık tüketilmeli ve günde 2-2.5 litre su içilmelidir. Bağışıklığın güçlü olması düzenli ve kaliteli bir uykuyla doğru orantılıdır. Günde uykuya 7-8 saat ayırmak gerekmektedir" dedi. Mollaoğlu "Pandemi döneminde evlerde fazla zaman geçirmek hareketsiz kalmaya ve fazla kilo alımına neden olabilmektedir. Bu dönemde de düzenli egzersiz yapılmalı ve gündelik hayatta daha fazla hareket edilmelidir" diye de öneride bulundu.

