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01 Eylül 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 09:00:00

Kovid geçirenler nörolojik muayene olmalı

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Nöroloji Uzmanları, İngiliz araştırmacılar merkezinin sinir sistemini tutan Kovid-19'un beyni 10 yıl yaşlandırdığını, IQ değerlerinde düşüşe yol açtığını gözlemlediğini, hastalığı ağır geçirdikten sonra dikkat eksikliği ve unutkanlıktan şikayetçi olunması halinde erken tanı ve tedavi için nöroloji hekimine başvurulması gerektiğini bildirdi.

Nöroloji Uzmanları, İngiliz araştırmacılar merkezinin sinir sistemini tutan Kovid-19'un beyni 10 yıl yaşlandırdığını, IQ değerlerinde düşüşe yol açtığını gözlemlediğini, hastalığı ağır geçirdikten sonra dikkat eksikliği ve unutkanlıktan şikayetçi olunması halinde erken tanı ve tedavi için nöroloji hekimine başvurulması gerektiğini bildirdi. Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. İsmet Üstün "Bilim dünyası Kovid-19 pandemisi sonrasında virüsün vücutta oluşturduğu tahribatın boyutlarını araştırıyor. İngiltere Oxford Üniversite tarafından yapılan güncel çalışma ise Kovid-19'un beyindeki tahribatını ortaya koydu. Kovid öncesi ve sonrası MR'ları karşılaştıran bilim insanları hastalığı ağır atlatanların beyinlerinde yüzde 2'ye varan küçülme, IQ değerlerinde düşüş gözlemledi. Araştırma, hastalığı hafif atlatanlarda ise beynin koku, hafıza, karar verme gibi işlevlerinde kilit taşı olan gri maddede belirgin azalma saptadı. Araştırmacılar beyindeki bu etkilerin kalıcı olup olmadığına dair verilere henüz sahip olmamakla birlikte kovid sonrası hafıza problemleri, konsantrasyon güçlüğü, dikkat eksikliği gibi sorunlar yaşayanların nörolojik muayeneden geçmesi öneriler arasında yer alıyor. Beyin sisi olarak ifade edilen bu durum için beslenme, egzersizler, düzenli uyku, vitamin ve minarel takviyeleri alınmalı" dedi.

Etiketler : Kovid geçirenler IQ değerleri Beyin
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