Kovid geçiren erkeklerde kısırlık tehlikesi

Pandemi ile birlikte çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerde, hem doğal yolla gebelik, hem de infertilite (kısırlık) tedavilerinde koronavirüs ile ilgili endişeler, gebe kalma konusunda duraklamaya sebep oldu. Pandemi süreci içerisinde hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini de anlamak için çalışmalar hızlıca başladı. Üroloji ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, uluslararası çalışma ve makalelerin ilginç bir sonuca işaret ettiğini açıkladı: "Bilimsel çalışmalar devam ediyor ama Wuhan-Tongji Tıp Fakültesi'nde bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada; Kovid-19 geçirenlerde virüsün etkisiyle, erkek hastaların testisinde sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi" dedi.



SİTOKİN FIRTINASINA NEDEN OLUYOR

Kovid-19'un erkekleri daha çok etkilediği ve erkeklerde enfeksiyonun daha ağır seyrettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, "Testosteron hormonu nedeniyle, erkeklerde virüsün daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden olduğu düşünülüyor. Kovid-19 teşhisi ile birlikte testislerinde ağrı şikâyeti tespit edildi (bir bildiride yüzde 7, diğerinde yüzde 14). Bunda virüsün hücre içine giriş yaptığı ve bazı reseptörlerin varlığının tespit edilmesi, erkekte testisi etkileme olasılığını göstermiştir" diye konuştu.

AŞIDAN DEĞİL HASTALIKTAN KORKUN

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, "Aşıların sperm üzerindeki konusunda henüz elimizde hiçbir veri yok, ancak virüsü ağır olarak geçiren erkeklerde testislerin etkilendiğini biliyoruz, bu nedenle virüsün yaratabileceği riski göze almak yerine aşıların uygulanması, virüsten korunmak için elimizdeki tek silah. Bu konuda Amerika ve Avrupa Üreme Sağlığı Dernekleri tarafından da aşı, virüs ve etkilerinden korunmanın en etkili yolu olarak açıklandı" dedi.

BEBEK PLANINI HASTALIKTAN 3 AY SONRASI İÇİN YAPIN

Daha geniş kapsamlı ve net verilerin ortaya konulması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Doç. Dr. Bakırcıoğlu, virüs gibi hastalık için kullanılan ilaçlarında sperm üzerinde etkileri olabileceğini göz ardı etmemek gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu; "Bebek sahibi olmak isteyen ve bu yönde tedavi alan çiftlere hastalıktan korunmak için önlemlere mutlaka uymalarını ve ateşli ve orta düzeyde-ağır semptomlarla hastalığı geçirenlerin en az 3 ay sonra çocuk sahibi olmak için tedaviye başlamaları önerisinde bulundu.