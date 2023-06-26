Kovid, CIA'yi ikiye böldü!

ABD'de Kovid-19'un kökenine yönelik tartışmalar sürüyor. Yeni yayımlanan bir rapor, ABD istihbarat teşkilatlarının tartışmalı konu hakkında ikiye ayrıldığını ortaya koydu.

Bir taraf, virüsün genetik olarak tasarlanmadığını düşünürken, diğer taraf virüsün laboratuvardan sızdığına inanmaya devam ediyor. Raporda, salgının kesin kaynağının belirlenemediği belirtildi.