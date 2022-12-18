Kovid-19'da yeni hasta profili: “Kronik grip”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, koronavirüs geçirmiş kişilerin eski hayatlarına dönemediğini belirterek, "Grip artık kronik bir hal aldı. Önceden 1-2 günde grip şikâyetleri geçerken şimdi ise kronik grip dediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi. Yeni bir hasta profili ile karşılaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Kovid-19 sayılarında bir artış gözleniyor. Hala şanslıyız ki grip gibi seyrediyor. Gerçekten ağır vakalarla karşılaşmıyoruz. Aşıların hala koruyucu etkisini görüyoruz. Bu hala eski alıştığımız varyantların olduğunu gösteriyor. Korona vakaları grip gibi seyrediyor. Bir farkla grip gibi seyrediyor. Grip artık kronik bir hal aldı. Önceden 1-2 günde grip şikayetleri geçerken şimdi ise kronik grip dediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Ateş, eklem, boğaz ağrısı ile başlayan şikayetler öksürük ile devam ediyor ve hiç geçmiyor. Bir gün iyiyse bu durum bir kötü oluyoruz. Toplumda şuan kronik salgın haline dönüşen bir grip salgını ile karşılaşıyoruz" diye konuştu.

