Kovid-19'a karşı vitamin değil egzersiz takviyesi

Uzmanlar Kovid-19'a karşı aşı yaptıranların hastalık sonrası semptomları daha hafif geçirdiğini söyledi. Kovid-19'un uzun süren etkilerinin günlük egzersiz, düzenli uyku, sıvı alımı ve sağlıklı beslenme ile atlatılabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Yavuz Havlucu, "Pandemide birçok ilaç önerildi, şikayetleri azaltan bir sürü vitamin gibi. Aslında bunların yetişkin grupta çok fazla bir yeri de yok. İlk önerimiz mümkünse gün aşırı egzersiz yapmaları çünkü egzersiz hem akciğerleri çalıştırıyor, hem de kronik yorgunluklarını atmış oluyorlar. Bağışıklık sistemini en iyi kuvvetlendiren şey düzenli yapılan egzersizlerdir. Bunun yanında düzenli uyku da bizim önerdiğimiz ikinci şey. Üçüncü şey ise yeterli sıvı alımı. En son önerdiğimiz nokta ise sağlıklı beslenme. Bu dört noktaya dikkat edildiğinde Kovid-19 sonrası ortaya çıkan semptomlarla çok daha kolay baş edebiliyorlar çünkü Kovid-19 sonrası semptomlar hastalık dönemindeki ağrılardan bağımsız olarak daha ağır geçiriliyor. Bize sıklıkla 2 yıl ağrıları devam eden hastalar geliyor" diye konuştu.

