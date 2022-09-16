VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa'da depolar boşaldı kriz kapıda!
Başkan Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde
Ermenistan ordusu darmadağın!
ABD'den 600 milyon dolarlık Ukrayna hamlesi!
Müzikal gösteri
Açılış Şahin'den kapanış Şıkel'den
Alkol tedavisi gördüm
Türkiye ve ABD'den açıklama: Ortak taahhütler teyit edildi
Özbekistan'da dikkat çeken kare...
Bağırsak florasını probiyotik dengeler
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 16 Eylül
Yanlış beslenme erken ergenliği tetikliyor
Psikologlar uyarıyor: Çocuğunuzu ağlarken okula bırakmayın
Kovid-19'a karşı vitamin değil egzersiz takviyesi
ABD: Tahıl anlaşması küresel gıda fiyatlarını düşürdü
Emine Erdoğan Semerkant'ta kağıt fabrikasını ziyaret etti
Kocaeli'de fabrika yangını
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Azerbaycan'ın her şartta yanındadır
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
Dünyanın en yoksul ülkeleri 'iklim değişikliği tazminatı' istemeye hazırlanıyor
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi
YÖK'ten KPSS Lisans oturumu incelemesine ilişkin açıklama
Zelenskiy: Almanya'dan beklediğimiz hava savunma sistemlerini henüz almadık
Başkan Erdoğan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutladı
16 Eylül 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 07:30:00

Kovid-19'a karşı vitamin değil egzersiz takviyesi

ABONE OL

Uzmanlar Kovid-19'a karşı aşı yaptıranların hastalık sonrası semptomları daha hafif geçirdiğini söyledi. Kovid-19'un uzun süren etkilerinin günlük egzersiz, düzenli uyku, sıvı alımı ve sağlıklı beslenme ile atlatılabilirç

Uzmanlar Kovid-19'a karşı aşı yaptıranların hastalık sonrası semptomları daha hafif geçirdiğini söyledi. Kovid-19'un uzun süren etkilerinin günlük egzersiz, düzenli uyku, sıvı alımı ve sağlıklı beslenme ile atlatılabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Yavuz Havlucu, "Pandemide birçok ilaç önerildi, şikayetleri azaltan bir sürü vitamin gibi. Aslında bunların yetişkin grupta çok fazla bir yeri de yok. İlk önerimiz mümkünse gün aşırı egzersiz yapmaları çünkü egzersiz hem akciğerleri çalıştırıyor, hem de kronik yorgunluklarını atmış oluyorlar. Bağışıklık sistemini en iyi kuvvetlendiren şey düzenli yapılan egzersizlerdir. Bunun yanında düzenli uyku da bizim önerdiğimiz ikinci şey. Üçüncü şey ise yeterli sıvı alımı. En son önerdiğimiz nokta ise sağlıklı beslenme. Bu dört noktaya dikkat edildiğinde Kovid-19 sonrası ortaya çıkan semptomlarla çok daha kolay baş edebiliyorlar çünkü Kovid-19 sonrası semptomlar hastalık dönemindeki ağrılardan bağımsız olarak daha ağır geçiriliyor. Bize sıklıkla 2 yıl ağrıları devam eden hastalar geliyor" diye konuştu.

Etiketler : Kovid-19 Doç. Dr. Yavuz Havlucu günlük egzersiz düzenli uyku
Dans şov

Dans şov
Çocuklarla ‘Memleketim'

Çocuklarla ‘Memleketim'
Bursa coşkusu

Bursa coşkusu
Doktorlar hastanede

Doktorlar hastanede
Benim için çalışmak ibadet

Benim için çalışmak ibadet
Alışveriş zamanı

Alışveriş zamanı
Başarı ödülü

Başarı ödülü
Yıldız'lı enerji

Yıldız'lı enerji
Hem oynadı hem söyledi

Hem oynadı hem söyledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes