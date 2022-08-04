Kovid-19'a karşı uyarı: Açık havada da yakın temastan kaçınılmalı

Uzmanlar, Kovid-19'un yeni varyantının açık havadaki yakın temasta bile hızla bulaşabildiğini söyledi. Vaka artışında virüsün düzenli biçimde yeni varyantlar geliştirmesinin etkili olduğunu anlatan Prof. Dr. Galip Ekuklu, yeni varyantın yapılan aşılara dirençli olabileceğinden kuşkulanıldığını ifade etti. Son dönemde Kovid-19 semptomlarının, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrettiğini dile getiren Ekuklu, şöyle devam etti: "İnsanların, 'Klima önünde durdum, soğuk içtim, yaz nedeniyle üşüttüm galiba' diye bunu Kovid-19 gibi düşünmemeleri, dolayısıyla teması kesmemeleri, çevrelerindeki insanlara bulaştırmaları gibi birtakım yeni durumlarla karşı karşıyayız. Salgının önüne geçmek için kişisel korunma yöntemlerini eskisi gibi uygulamaya devam etmemiz lazım. Hızla, özellikle kapalı alanlarda yeniden maske kullanımına dönmek gerekir. En etkili yöntemlerden bir tanesi bu."

