Kovid-19'a karşı sebze-meyve kalkanı

Uzmanlar, kış mevsiminde yükselen korona hasta sayısının virüse yakalanma riskini arttırdığını, buna karşı ev ve okul gibi kapalı mekanlarda alınacak önlemlerin yanı sıra beslenmeye de dikkat edilerek kış mevsiminin sağlıklı geçirilebileceğini söyledi. Pandeminin başından bu yana vurgulanan "maske, mesafe ve hijyen" önleminin hayat kurtardığını yineleyen Dr. Filiz Arabacı, beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları da şöyle sıralıyor: "Havaların soğumasıyla birlikte su tüketiminde azalma görülüyor. Ancak su, sağlığımız için tüm vücut sistemleri açısından hayati önemde. Bu nedenle günlük su ihtiyacı giderilmeli. Turfanda yerine mevsim sebzeleri ve meyveleri tüketilmeli. C vitamininden zengin meyveleri yerken miktar ve tüketim saatine özen gösterilmeli. Akşam geç saatlerde tüketilen portakal gibi meyveler, asidik yapıları nedeniyle özellikle gastrit ve reflü rahatsızlıkları olanlar için sorun oluşturabiliyor.

Bu dönemde ev yapımı yoğurt ve cctüketmek bağışıklık sistemini güçlendirir. Kışın tatlı ihtiyacı artabilir. Bu ihtiyacı sağlıklı karbonhidratlar olan tahin-pekmez ve kuru meyveler ile karşılayabilirsiniz."