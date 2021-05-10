Kovid-19'a doğal kalkan: Probiyotikler

Uzmanlar, kefirin sağlığa birçok faydasının olduğunu belirterek, yapılan çalışmalarda, kefir mayasının 60'tan fazla çeşit bakteri ve maya içerdiğinin belirlendiğini bildirdi. Uzman Diyetisyen Prof. Dr. Murat Baş, "Kefirli yoğurt ve kefir, içerdiği kalsiyumdan dolayı kemik sağlığına destek ve fayda sağlayacak. Pandemi dönemindeyiz, bağışıklık çok önemli. Probiyotik bakteriler, bağışıklığı güçlendirmek için çok önemli bakteriler. İngiltere'de yapılmış bir çalışmada, Kovid-19 enfeksiyonuna karşı probiyotik bakterilerinin yüzde 15 civarında risk azaltıcı etki gösterdiği belirtiliyor. O yüzden de probiyotikler sağlıklı bir yaşam sürdürmemiz için önemli mikroorganizmalar" şeklinde konuştu.

