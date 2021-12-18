Kovid-19 tüp bebek tedavisini olumsuz etkiliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, "Tüp bebek tedavi programına başlayacak tüm çiftlerin öncelikle Kovid-19 aşılarını olması büyük önem taşıyor" dedi. Kovid-19'un aşı olmayan hamilelerde ciddi komplikasyonlara neden olabildiğini anımsatan Pabuçcu, hastalığın erken doğum riskini 7-10 misli artırdığını, anne veya bebek ölümlerine yol açabildiğini anlattı. Pabuçcu, "Gebe kalmış ve henüz aşısını olmamış kişilerin de gebeliğin 12. haftasından sonra Kovid-19'a karşı mutlaka aşılanması gerekiyor. Biz tedbiren 12. hafta diyoruz ama İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre, gebeliğin ilk 12 haftasında da aşı olmalarının hiçbir yan etkisi yok" diye konuştu.

