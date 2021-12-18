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18 Aralık 2021 Cumartesi 09:03:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 09:03:00

Kovid-19 tüp bebek tedavisini olumsuz etkiliyor

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Uzmanlar tüp bebek tedavilerinde Kovid-19 geçiren kadınların yumurta cevabında azalma, embriyo gelişiminde yavaşlama, erkek hastaların ise sperm sayılarında belirgin oranda düşme görüldüğünü bildirdi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, "Tüp bebek tedavi programına başlayacak tüm çiftlerin öncelikle Kovid-19 aşılarını olması büyük önem taşıyor" dedi. Kovid-19'un aşı olmayan hamilelerde ciddi komplikasyonlara neden olabildiğini anımsatan Pabuçcu, hastalığın erken doğum riskini 7-10 misli artırdığını, anne veya bebek ölümlerine yol açabildiğini anlattı. Pabuçcu, "Gebe kalmış ve henüz aşısını olmamış kişilerin de gebeliğin 12. haftasından sonra Kovid-19'a karşı mutlaka aşılanması gerekiyor. Biz tedbiren 12. hafta diyoruz ama İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre, gebeliğin ilk 12 haftasında da aşı olmalarının hiçbir yan etkisi yok" diye konuştu.

Etiketler : tüp bebek tüp bebek tedavisi koronavirüs kovid-19
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