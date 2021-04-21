  • BIST
    1360.99
  • Dolar
    8,1314
  • Euro
    9,7929
  • Altın
    466,9380
İstanbul
8 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
Meteoroloji saat verdi: Sağanak ve fırtına geliyor
CHP'li Engin Altay'ın skandal sözlerine peş peşe sert tepkiler!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan ilk açıklama
KOVID-19 tansiyonu yükseltiyor
OLUMSUZ DUYGULAR FİZYOLOJİK SORUNLARA YOL AÇABİLİR
Salgında bağırsak sendromu vakaları arttı
Hamilelikte oruç anne ve bebek için riskli
Pandemide unutkanlığı azaltacak 8 öneri
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük Burç yorumları - 21 Nisan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kimdir? Vedat Bilgin nerelidir, kaç yaşında, mesleği ...
Resmi Gazete yayımlandı... İki yeni bakanlık kuruldu
Zelenskiy'den Putin'e Donbas için görüşme teklifi
Altun'dan Kaftancıoğlu'na 'Aylan Kurdi' tepkisi
Ruhani: Müzakerelerde yüzde 60-70 ilerleme sağlandı
TİKA, Filistin'de Ramazan ayı boyunca 14 bin 500 aileye gıda yardımında bulunacak
Salgın başından bu yana en yüksek can kaybı
Çavuşoğlu'ndan Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı
Şentop: Mısır ve Libya ile dostluk grubunun kurulması önemli
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
Biden, BAE'ye F-35 ve MQ-9B satış onayını işleme koyuyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bin 736'ya yükseldi
AK Parti'den TBMM'ye Mısır teklifi
Hasan Karadeniz: Etkinlik Sektörümüz Dünya Çapında Organizasyon Kabiliyetine Sahip
21 Nisan 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 10:00:00

KOVID-19 tansiyonu yükseltiyor

ABONE OL

Salgınla birlikte evlerde hipertansiyon yaygınlaşıyor.

Sağlıksız beslenme sonucu alınan kilolar, stres ve hareketsizliğin özellikle kronik hastalıkları olanlar için büyük bir riske dönüştüğünü belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, "Hipertansiyonun kadın hastalarda görülme sıklığı erkeklere göre yüzde 8-10 arasında daha fazla. Ebeveyn veya yakın akrabalarınızda hipertansiyon varsa, sizde de olma olasılığı yüksektir. Ancak unutmayalım ki; yaşam tarzı seçimleri, ailesinde yüksek tansiyon öyküsü olan pek çok kişinin hipertansiyondan korunmasını sağlıyor" açıklamasında bulundu.

Etiketler : KOVID-19 hipertansiyon Uzmanı Dr. Ersin Özen
Merve Boluğur: Evlilik uzak değil

Merve Boluğur: Evlilik uzak değil
Mucize beraberlik

Mucize beraberlik
Çocuk yapmaya özendiriyoruz

Çocuk yapmaya özendiriyoruz
1 milyon kutlaması

1 milyon kutlaması
500 bin TL'ye anlaşma yeniledi

500 bin TL'ye anlaşma yeniledi
Türkan Şoray'ı taklit ederek büyümüş

Türkan Şoray'ı taklit ederek büyümüş
Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'

Yeni sezon ilhamı 'Hasan Boğuldu'
5 aylık hamile pozu

5 aylık hamile pozu
Annen senden daha güzel!

Annen senden daha güzel!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER