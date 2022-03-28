Kovid-19 sonrası solunum terapisi nefes aldırıyor

Uzun süredir solunum hastalığı olanlar için uygulanan ve doğru nefes alma tekniklerini içeren Pulmoner rehabilitasyon, solunum sıkıntısıyla başa çıkabilmeyi sağlıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Pulmoner rehabilitasyon programlarını KOAH hastaları başta olmak üzere bronşektazi, kistik fibrozis, interstisyel akciğer hastalıkları, göğüs duvarı hastalıkları ve akciğer kanseri hastalıkları olan bireyler için de öneriyoruz. Aynı şekilde akciğer nakli öncesi ve sonrası süreçte de programların faydasını görüyoruz. Kovid-19 geçirdikten sonra solunum şikayetleri devam eden, aktivitelerinde kısıtlanma ve nefes darlığı yaşayan hastalar için de pulmoner rehabilitasyon öneriliyor" diyerek pulmoner rehabilitasyonun önemini vurguladı.