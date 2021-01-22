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22 Ocak 2021 Cuma 19:33:00 - Güncelleme:23 Ocak 2021 Cumartesi 17:33:00

Kovid-19 sonrası belirtiler devam ediyor

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Koronavirüsü yenen hastalarda uzun süre baş ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik, kaşıntı, tat ve koku kaybı gibi belirtiler devam ediyor. Buna tıp literatüründe "Post-Covid-Sendrom" deniyor.

Koronavirüsü kimi hasta hafif, kimisi ağır geçiriyor. Ölümle de sonuçlanabilen bu hastalığın belirtileriyle, koronavirüsü yenen insanlar aradan uzun zaman geçmesine rağmen mücadele etmeye devam ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, öksürük, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı, hızlı yorulma, nefes nefese kalma gibi belirtilerin virüsü yenen kişilerde kalıcı değil, uzayıcı olabileceğine dikkat çekti.Ofluoğlu, "Koronavirüs geçiren hastalar, hastalığı hafif ya da asemptomatik bulgularla geçirseler dahi özelikle 2-3 hafta sonrasında geçmeyen kuru öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, özellikle kişisel bakımlarını yaparken dahi yorulma gibi şikayetlerle polikliniklere başvuru yapıyorlar. Bu tür belirtileri evde atlatmaya çalışan hastalarımızın akciğer bulguları ilerledikten sonra mecburen acil servislere gelmek zorunda kalıyorlar. Bu belirtileri gördükleri zaman çok ihmal etmemeleri ve doktora başvurmalarını öneriyoruz” dedi.

SOLUNUM KASLARI ZAYIFLIYOR"

Özellikle sigara içen hastaların mutlaka sigarayı bırakması gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Ofluoğlu, "Sigara ve dumanlı ortamlarda bulunma öksürüğü artıran en önemli faktördür. Düzenli, dengeli ve yeterli beslenme, uyku süresi, istirahat ve egzersize zaman ayırmak gerekiyor. Hasta kendisini yatağa bağlamamalı. Hastalar hızlı yorulmalar hissediyorlar. Bu nedenle daha çok istirahat ediyorlar. Yatağa bağlı kalmak solunum kaslarının zayıflamasına neden oluyor. Solunum kaslarını çalıştırıcı nefes egzersizleri ya da ev içinde küçük egzersizler faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

3 HAFTA SONRA BELİRTİLER DEVAM EDİYORSA DİKKAT!

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, "Post-Covid-Sendrom"un genel olarak en çok kalp ve akciğerle ilgili semptomlarla seyrettiğini vurguladı. Yalçın, virüsü yendikten 3 hafta sonrasının önemine dikkat çekerek, “Enfeksiyon sırasında kalp tutulumu yaklaşık 5’te 1 oranında gözükebiliyor. Bunların içerisinde en sık tutulumlar kalp kasının iltihaplanması veya kalp zarının iltihaplanması durumudur. Bu durum hastalığın seyri sırasında daha ağır seyirli hastalık olmasına neden olduğu gibi iyileşme sonrasında da çabuk yorulma, eforla beraber nefes darlığı oluşması, çarpıntı gibi daha uzamış semptomlara da neden olabiliyor. Hastaların yarısından fazlası 2 ila 3 hafta içinde semptomları iyileşiyor ama hastalığın başlangıcından 3 hafta geçmesine rağmen hala çarpıntı yaşanıyor, nefes darlığı çekiliyor, kas ve eklem ağrıları geçmiyor, konsantrasyon ve hafıza problemi yaşanıyorsa; depresiflik ve mod düşüklüğü söz konusuysa ilgili branşa kontrole gidilmeli” uyarısında bulundu.

Etiketler : Murat Yalçın koronavirüs baş ağrısı nefes darlığı çarpıntı sağlık
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