Kovid-19 olan Pınar Deniz uyardı

'Yargı' dizisinde rol alan Pınar Deniz, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ekranlara 2 hafta ara vereceğini duyurmuştu. Sosyal medya takipçilerini hastalık konusunda uyaran Pınar Deniz, "Ben iyiyim. Ama hastaneler doluydu. Vakalar artmış. Kendimizin ve başkalarının sağlığı için tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle" dedi.