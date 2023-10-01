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01 Ekim 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 09:00:00

Kovid-19 ‘kurdeşen'i tetikliyor

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Kovid-19 tanısı konulan kişilerde, kurdeşen olarak da bilinen "ürtiker" gelişme riskinin olabileceği ve deride kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı gibi şikayetlerin görülmesi halinde hekime başvurulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kovid-19 tanısı konulan kişilerde, halk arasında kurdeşen olarak bilinen "ürtiker" gelişme riskinin görülebildiği, deride kızarıklık, kabarıklık ve kaşıntı gibi şikayetlerin olması halinde hekime başvurulması gerektiği uyarısında bulunuldu. Prof. Dr. Ebru Damadoğlu "Şu an viral enfeksiyonlarda artış beklediğimiz bir dönemdeyiz, Kovid-19 da bunlardan biri. Kovid-19 geçiren hastalarda her 5 kişiden 1'inde ürtiker bulgular ortaya çıkabilmektedir" dedi.

Etiketler : kovid19 ürtiker kızarıklık kaşıntı kurdeşen
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