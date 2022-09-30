VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asos operasyonunun detayları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan "ekonomi modeli" yorumu
Türkiye Kıbrıs'ta somut adım atacak! ABD'ye rest çekildi
Suudi Arabistan'dan kritik Türkiye adımı
İptal edilen KPSS ile ilgili önemli açıklama
TBMM yarın açılıyor! Şentop'tan önemli açıklamalar
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! 1'i ölü 19 terörist ele geçirildi
Nevzat Türkyılmaz: Piano House, Pandemi Döneminde Çıktı
İşte Türkiye'nin KKTC'deki askeri gücü
Eski Milletvekili Veli Andaç Durak yaşamını yitirdi
Ağustos ayı dış ticaret dengesi verileri açıklandı
TBMM mesaiye başlıyor! Meclis tarihinde bir ilk
Paris çıkarması
54 yıl sonra tekli
Trabzon'da çocuk oldu
Rodin ile rekabet halindeyiz
Konutta yeni kampanya! Detaylar belli oldu
Füzeler art arda ateşlendi
Kuzey Akım'da sabotaj kokusu
Meteoroloji tarih verdi! Sağanak yağış geliyor
Lenfomanın belirtisi geçmeyen semptomlar olabilir
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 30 Eylül
Menopozdaki kadınlara annelik umudu
Çocuğunuz televizyonun sesini çok açıyorsa dikkat!
30 Eylül 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 07:30:00

Kovid-19 kişilik değişikliğine yol açıyor

ABONE OL

ABD'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19 salgınının, özellikle genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine neden olduğu ortaya çıktı.

ABD'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19 salgınının, özellikle genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine neden olduğu ortaya çıktı. News Medical'da yer alan habere göre, Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir ekip tarafından yürütülen araştırma kapsamında, Kovid-19 salgınının kişilik üzerindeki etkileri incelendi. Salgından sonraki aşamalarda genç yetişkinlerin daha huysuz, strese daha yatkın, daha az iş birlikçi ve güvenen ve daha az sorumlu hale geldiği ortaya çıktı. Orta yaşlı yetişkinlerde (30 ile 64 yaş arası) de küçük değişiklikler gözlemlense de yaşlı yetişkin grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik görülmedi.

Etiketler : Kovid-19 kişilik değişiklikleri Florida Eyalet Üniversitesi
Kimsenin koltuğunda gözüm yok

Kimsenin koltuğunda gözüm yok
82 çocuğu ısıttı

82 çocuğu ısıttı
Dilerim bir daha olmaz

Dilerim bir daha olmaz
İngilizceleri yeterli değildi

İngilizceleri yeterli değildi
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
Asistan paniği

Asistan paniği
Ajda hepinizden genç!

Ajda hepinizden genç!
Türkülü fragman

Türkülü fragman
Çağla'dan robot dansı

Çağla'dan robot dansı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes