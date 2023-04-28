Kovid-19 hala aramızda

Kovid-19 virüsünün salgın sonrası toplumda nasıl bir hastalık tablosu oluşturacağının artık belli olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Gündem her ne kadar değişse de, Kovid-19 yaşlı ve özellikle de 70-80'li yaşlarda tedaviye rağmen çok hızlı seyreden ve ölüme neden olan bir tablo olarak görülmeye başlandı" dedi. Prof. Dr. Özkaya, "Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik ve eklem ağrıları gibi grip benzeri şikâyetlerle başlayan hastalık, özellikle 70 yaş üstünde hızla akciğerleri tutan ve salgının ilk zamanlarında gördüğümüz yaygın akciğer hasarı ile ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olarak aramızda kalmaya devam ediyor. Kovid-19 her ne kadar gündemde geri planda kalsa da bu virüs halen toplumda görülmeye devam ediyor ve yaşlı, kronik hastalığı olanlarda ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda olmaya devam edecek gibi duruyor" ifadelerini kullandı.