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09 Mayıs 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 08:00:00

Kovid-19 geçirenlerin ağız yapısı değişiyor

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Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun koronavirüs geçirenlerin diş yapılarında olumsuzluk, diş eti sorunları, dilin şekli ve renginde değişikliklerin baş gösterdiğini söyledi.

Koronavirüs geçirenlerin diş yapılarında olumsuzluk, diş eti sorunları, dilin şekli ve renginde değişikliklerin baş gösterdiğini söyleyen Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, "Pandemiyle ağız içi kistler, enfeksiyon, kanama, 20 yaş diş sorunları da hiç olmadığı kadar arttı. Özellikle strese bağlı gelişen diş sıkmaları aşınmaya neden oluyor. Aşınmış dişler ise iki çene arasındaki ilişkiyi bozar ve ağız yapısını değiştirir. Mutlaka doktora gidip, röntgen çektirin" dedi. Bir hastanın ağzına bakarak o kişinin hayat kalitesini, hastalık geçmişini, kişisel bakımı gibi farklı konuları çok rahat bir şekilde anlayabildiklerini belirten Zogun, bol su içmeyi, dişleri düzenli fırçalamayı ve sağlıklı beslenmeyi önerdi.

Etiketler : diş sağlığı diş arzu yalnız zogun
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