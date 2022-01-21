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21 Ocak 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 08:30:00

Kovid-19 aşılarının yan etkisi tamamen psikolojik

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Yapılan araştırmada, Kovid-19 aşısı sonrası ortaya çıkan yan etkilerin dörtte üçüne yakınının aşıdan değil, plasebo etkisinin olumsuz versiyonu "nosebo"dan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada, Kovid-19 aşısı sonrası ortaya çıkan yan etkilerin dörtte üçüne yakınının aşıdan değil, plasebo etkisinin olumsuz versiyonu "nosebo"dan kaynaklandığı ortaya çıktı. New Atlas'ta yer alan habere göre, JAMA Network Open isimli tıp dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, Kovid-19 aşısı sonrası baş ağrısı, kısa süreli yorgunluk ve kol ağrısı gibi daha hafif yan etkilerin önemli kısmının, farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın hastada telkine dayalı olumsuz etki etmesi durumu şeklinde bilinen nosebo etkisinden kaynaklandığını belirtti. Plaseboda olumlu beklentilerle etkisiz bir ilaç kullanmanın ardından bile pozitif sonuçlar elde edilirken nosebo etkisi, kişilerin bir hadiseye negatif yaklaşımıyla olumsuz sonuç alması anlamına geliyor. Çalışmada, Kovid-19 aşısı denemelerinde bildirilen; başta baş ağrıları ve yorgunluk olmak üzere, yaygın yan etkilerin dörtte üçü kadarının, nosebo etkisinden kaynaklandığı ifade edildi.

Etiketler : Kovid-19 aşıları Kovid-19 nosebo etkisi
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