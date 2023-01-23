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23 Ocak 2023 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 09:00:00

Kovid-19 artık mevsimsel bir enfeksiyon

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Uzmanlar, "Kovid-19'u artık aynı gripte olduğu gibi mevsimsel bir enfeksiyon olarak kabul edeceğiz" dedi. Bağışıklık sistemimizin artık koronavirüsü tanıdığını dile getiren uzmanlar "Bu nedenle salgının başındaki gibi çok ağır kayıplar, ölümler beklemiyoruz" dedi.

Uzmanlar, "Kovid-19'u artık aynı gripte olduğu gibi mevsimsel bir enfeksiyon olarak kabul edeceğiz" dedi. Bağışıklık sistemimizin artık koronavirüsü tanıdığını dile getiren uzmanlar "Bu nedenle salgının başındaki gibi çok ağır kayıplar, ölümler beklemiyoruz" dedi.

Okullardaki tatil döneminde yaşanacak yoğun hareketliliğin ardından solunum yolu enfeksiyonlarının artabileceği belirtildi. Uzmanlar uyardı: "Toplumda yaygın bir viral enfeksiyon tablosu var, kısır döngünün önüne geçmek için bireysel önlemlere dikkat etmeliyiz." Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Türkiye'de sağlık sisteminde bir zorlanma olmadı ama hepimizin çevresinde neredeyse hasta olmayan insan kalmadı. Kovid-19, influenza, RSV, rhinovirüs hastalıklarının tamamında artış yaşandı" diye konuştu. Bunun beklenen bir durum olduğunun altını çizen Balık, salgın döneminin ardından hem bireysel önlemlerdeki gevşeme hem de son 2 yılda sık görülmediği için bağışıklık sisteminin bu virüslere bir miktar uzak kalmasının vaka artışlarına neden olduğunu söyledi.

7 GÜN İÇİNDE GEÇMİYORSA DİKKAT!

Balık, hastalık belirtisi yaşayanların mutlaka aile hekimine başvurması ve geçirdiği hastalığa uygun tedaviyi erken dönemde alması gerektiğini vurgulayarak, uzamış belirtilerde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Örneğin, influenzanın belirtileri ikinci günden itibaren gerilemeye başlar. Kişiler aşağı yukarı 6-7 gün içinde neredeyse tamamen iyileşir, ağır semptomlar ortadan kalkar. Fakat yaşanan semptomlar iyileşeceğine giderek artıyorsa, 39'u geçen yüksek ateş 2-3 günden fazla sürüyorsa, öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı belirtileri varsa mutlaka tekrar bir hekime başvurulması gerekiyor."

KORKULACAK BİR TABLO YOK

Balık, "Kovid-19'u artık aynı gripte olduğu gibi mevsimsel bir enfeksiyon olarak kabul edeceğiz. Artık aramızda, sürekli mutasyonlarla kendi yaşamını devam ettirmeye çalışan bir virüs olarak göreceğiz bunu. Fakat bağışıklık sistemimiz artık Kovid-19'u tanıdığı için salgının başındaki gibi çok ağır kayıplar, ölümler ya da salgının başındaki gibi büyük pandemiler beklemiyoruz" ifadesini kullandı. Hem Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hem de ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerinin (CDC) yakın zamanda aşıların etkilerine ilişkin milyonlarca kişinin verilerini analiz ettiğini anımsatan Balık, mRNA ve diğer aşıların felç, kalp krizi, kısırlık gibi etkilere neden olmadığının net bir şekilde ispatlandığına dikkati çekti.

KRAKEN YENİ BİR VARYANT DEĞİL

Prof. Dr. İsmail Balık, Kovid-19'a yol açan Omicron'un "Kraken" adlı alt varyantıyla ilgili olarak da "Kovid-19 varyantları ve aşıların etkisiyle ilgili çok fazla spekülasyon yapılmaya başlandı. Kraken ismi verilen varyant da esasında yeni bir varyant değil, Omicron'un alt varyantlarından biri. Kanadalı bir doktor toplumda dikkat çekmek amacıyla böyle bir isim vermiş, bu İskandinav deniz canavarına verilen mitolojik bir isim." dedi. Kraken varyantının belirti olarak da bir farklılık göstermediğinin altını çizen Balık, "Bu varyant, belirtileri açısından Omicron'dan farklı değil. Onun bir alt grubu ve belirtileri de hemen hemen aynı. Delta, Alfa gibi geçmiş varyantlara göre daha hafif klinikler seyrediyor ama daha kolay bulaşıyor, hücrelere yapışma potansiyeli daha fazla, böyle bir özelliği var." diye konuştu.

Etiketler : Kovid-19 ABD Hastalık Kontrol Omicron Prof. Dr. İsmail Balık
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