Kötü karneye sert tepki vermeyin

Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, karnenin, hangi ders için ne kadar çalışması gerektiğini hem öğrenciye hem veliye gösteren somut bir gösterge olduğunu belirterek, "Öğrenciyi olumsuz niteliklerle etiketlemek, akranları ile kıyaslamak, cezalar vermek karnenin gelişim izleme ve destekleme amacını ortadan kaldırır. Karneye verilen bu tarz tepkiler nedeniyle öğrencilerin öğrenmeye ve değerlendirilmeye ilişkin olumsuz tutum geliştirmesi akademik gelişimlerine sanıldığından daha büyük zarar verebilir" ifadelerini kullandı. Coşkun şunları dile getirdi: "Çocuk ve ergenlerde hedef oluşturmak, akademik ve sosyal başarıyı elde etmede çok önemli. Karne, bir yönüyle de çocukların kendine akademik hedefler koymasına yardımcı oluyor. Bu hedefleri kendi planları doğrultusunda gerçekleştirmek akademik ve sosyal başarıların ilk adımlarıdır. Bu konuda ebeveynler çocukları ile birlikte hareket etmeli, onların hedef oluşturmasını desteklemelidir. Hedefler mutlaka öğrencilerle birlikte oluşturulmalıdır. Çocukların kendi potansiyeline uygun hedefler koyması aileler tarafından teşvik edilmelidir. Örneğin, bir derse ilişkin notunu nasıl gördüğünü anlamak, daha yüksek bir nota dönüştürmek için neler yapması gerektiğine ilişkin bir çalışma planı oluşturmasını sağlamak, yani öğrenciyi motive etmek gerekiyor."

