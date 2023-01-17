Koruyucu ailelerin yanındaki çocuklar daha zeki oluyor

Koruyucu aile ile birlikte yaşayan çocuklar fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı gelişim gösteriyor. Hatta daha zeki oluyorlar. Koruyucu ailelerin yanındaki çocukların yetimhanelerdeki akranlarına göre daha zeki olduğunun bilimsel açıdan da kanıtlandığını uzmanlar "Science dergisinde de yayınlanan bilimsel araştırmada, koruyucu ailelere yerleştirilen küçük çocukların, aynı yıllarını bir yetimhanede geçiren akranlarına göre ortalama 4 yaşına kadar önemli ölçüde daha yüksek IQ geliştirdikleri bulundu. 54. ayda yapılan IQ testlerinde, koruyucu aileye verilen çocuklar ortalama 81 puan alırken, bir yetimhanede kalmaya devam eden çocuklar 73 puan aldı. Araştırmacılar, en küçük yaşlarda koruyucu aileye taşınan çocukların en fazla gelişmeyi gösterme eğiliminde olduğunu buldu. Araştırma sonuçlarına göre, biyolojik ailelerde büyüyen aynı yaştaki gençlerden oluşan karşılaştırma grubu ise ortalama 109 IQ'ya sahipti. Bir aile yanında olmak çocuklar için bir yetimhanede olmaktan daha iyidir" dedi.

