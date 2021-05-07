Kortizonlu ilaçlar katarakt yapabilir

İnsanların bilinçsiz, düzensiz ve doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanmasının yanlış olduğunu vurgulayan Dr. Özpolat, "Uzun süreli kullanılan kortizon ilaçları katarakta neden olabiliyor" dedi. Dr. Özpolat, "Tabi hemen ilk kortizonlu ilaç kullanımda değil, uzun vadeli kullanan, kortizona hassas kişilerde katarakt olabiliyor. Antibiyotikler katarakt yapmaz ama ilaçların özelliklerini görmek lazım. Doktor kontrolü olmadan, düzensiz ve yanlış kullanılan ilaçlar katarakta neden olur. Halkın bilinçli olması, doktora sormadan ilaç kullanmaması gerekiyor. Bazı romatizmal ve metabolik hastalıklar da katarakt yapabiliyor. Onun dışında uzun yaşarsak, erken ölmezsek hepimiz katarakt olacağız" diye konuştu.