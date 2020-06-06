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06 Haziran 2020 Cumartesi 08:58:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 08:58:00

Koronayı 1 günde iyileştiren mide ilacı!

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İngiltere'de koronavirüs salgınına ilişkin yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüs hastası 10 kişi evde tesadüfen kullanılan mide ekşimesi ilacı ile bir günde tedavi edildiğini ve iyileşme belirtisi gösterdiğini duyurdu.

İngiltere'de koronavirüs salgınına ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı. Tıp dergisi Gut'da yayımlanan raporda mide ekşimesi ilacının evdeki 10 koronavirüs hastasının tedavisinde işe yaradığı ifade edildi.

Çalışmanın daha büyük gruplarda denenmeye başlaması planlanırken, Northwell Health doktoru ve gazete yazarı Doktor Joseph Conigliaro, "Bu hastalara hitap etmenin ve onları hastaneden uzak tutmanın ve daha iyi hissetmelerini sağlamanın en iyi yolunun ne olduğunu bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

24-48 SAATTE İYİLEŞME BELİRTİSİ GÖSTERDİ

Raporda, çalışma deneklerinden biri hariç öksürük ve nefes darlığı gibi semptomları olanların ilk 10 gün içinde ilacı aldığı ve tüm hastaların durumunda 24 ile 48 saat içinde iyileşme olduğu belirtildi. "Bu bulgular famotidinin koronavirüsün seyrini etkileyebileceğini düşündürmektedir" açıklaması yapıldı.

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