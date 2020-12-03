Koronavirüsünün hedef tahtası: Kalp

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cevat Şekuri, virüsün sadece akciğerle sınırlı kalmayıp tüm dokuları ve damarsal yapıları etkileyebildiğini söyleyerek, kalbin bu hastalıkta adeta hedef tahtası, Kovid-19 virüsü karşısında kırılgan bir organ olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Şekuri, koranavirüse yakalanıp atlatan kişilerin ömür boyu sürebilecek kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu yaşayabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Cevat Şekuri, daha önce kalp damar hastalığı tanısı almış stentli ve bypasslı kişilerin, inme geçirenler, hipertansiyon, kalp yetmezliği, diyabet, obezite, kronik akciğer veya böbrek hastalığı olanların, tütün mahsulleri tüketenler, organ nakil operasyonu geçiren kişiler ve kemoterapi alan kanser hastalarının kalplerinin Covid-19’a karşı en çok riski taşıdığını söyledi.

