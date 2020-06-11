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11 Haziran 2020 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 13:15:00

Koronavirüsü dünyanın başına bela eden Çin'den flaş aşı açıklaması: Umut verici...

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Çin koronavirüs salgını için geliştirilen bir aşının hayvanlar üzerinde denendiğini ve ilk sonuçların umut verici olduğunu uluslararası kamuoyuna açıklandı. Haberi Reuters son dakika olarak duyurdu.

Yeni tip koronavirüse yönelik aşı çalışmaları ilgili Çin'den sevindiren bir haber geldi. Reuters haber ajansının duyurduğu haberde, Çin’de geliştirilen corona virüsü aşısının hayvanlar üzerinde test edildiği ve ilk sonuçların umut verici olduğu aktarıldı.

Çinli bilim adamlarının deneyi maymunlar üzerinde denediği aktarılırken, aşının antikor ürettiğini ve herhangi bir yan etkisi olmadığı belirtildi. Uzmanlar, 1000’den fazla insanın dahil olacağı bir test sürecinin de başladığını aktardı.

HÜCRELER BULAŞMASINI ENGELLİYOR

BBIBP-CorV isimli aşı ile ilgili bir makaleyi Cell isimli tıp dergisine gönderen Çinli bilim insanları, “Bu aşı yüksek seviyede antikor üreterek virüsün maymunlar, fareler ve tavşanların hücrelerini enfekte etmesinin önüne geçiyor” yorumunu yaptı.

Çin devletine ait olan Çin Devlet Farmakoloji Grubu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü tarafından geliştirilen BBIBP-CorV isimli aşı, Çin’de insanlar üzerinde denenen 5 aşıdan biri olarak lanse edildi.

Şu an dünyada 100’den fazla potansiyel Covid-19 aşısı üzerinde çalışmalar devam ediyor. İnsanlar üzerinde denemelere başlayanlar ve aşı yarışında önde olan şirketler, AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson, Merck, Moderna, Sanofi ve Çin’in CanSino Biologics.

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