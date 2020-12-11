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11 Aralık 2020 Cuma 20:04:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 20:04:00

Koronavirüsten kaçarken varise yakalanmayın

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Son dönemde hızla artan vaka sayıları sokağa çıkma yasaklarını geri getirdi, eve kapanmalar yeniden başladı.

Op. Dr. Mustafa Bolat, evdeki varis riskine karşı uyardı: “Bilinenin aksine yalnızca uzun süre ayakta durmak değil hareketsiz kalmak da varis oluşumuna neden oluyor.” Varislerin toplardamar kapakçığının problemli olmasıyla ortaya çıkan damar genişlemesi ve kılcal damarlarda oluşan kanamalardan kaynaklandığını söyleyen Op. Dr. Mustafa Bolat, “Varisler; bacaklarda mavi mor şişlikler, ayakta durmakla artan ağrı, huzursuzluk hissi, bacaklarda uyuşukluk, gece krampları, kaşınma, parmaklarda uyuşma, ciltte renk değişikliği, damarların cilt dışına taşması ve bacaklarda aniden ortaya çıkan kanama gibi belirtilerle kendini gösterir. Toplumda bir ileri yaş rahatsızlığı olarak bilinse de varis her yaştan insanda görülebilen, hareketsizlikle tetiklenen ve tedavisi geciktirilmemesi gereken önemi bir sorundur. Özellikle de pandemi seyrinin ağırlaştığı bu dönemde evde geçirdiğimiz süreci egzersiz yapmadan geçirirsek, koronadan kaçarken varis tehlikesiyle burun buruna gelmemiz an meselesi. Bu riski azaltmak için gün içinde bol bol su tüketmek, düzenli kültür fizik hareketleri yapmak, bacakların rahat olacağı bol giysiler giymek, uzun süre oturur pozisyonda kalmamak ve sigaradan uzak durmak çok önemli” dedi.

Etiketler : Mustafa Bolat varis koronavirüs sağlık
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