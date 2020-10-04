7 ay sonra ortaya çıktı! Koronaya karşı 'gargara' dedi

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04 Ekim 2020 Pazar 09:11:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 09:15:00

Canan Karatay'dan korona tavsiyesi: Sabah-akşam karbonatlı suyla gargara

Kaynak: AA

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Kovid-19 salgının başında 'kelle-paça' ile gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, 7 ay sonra virüsle mücadele yöntemleriyle ilgili yeni bir tavsiyede bulunarak “Koronavirüse karşı sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapın” tavsiyesi geldi.

Şeker ve doymamış yağlara karşı açtığı savaşla tanınan, 'Çaya tereyağ atın' gibi sıra dışı önerilerde bulunan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, salgının başında 'kelle paça' tavsiye etmiş hemen ardından da sessizliğe bürünmüştü.

Uluslararası D Vitamini Konseyi üyesi olduğunu anlatan Canan Karatay, “D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklarla da savaştığı gösterildi. Güneşten de alınabiliyor. Hastalıklı kişilerde, bilhassa virüs ve bakteri enfeksiyonu olanlarda D vitamini yüksek olduğu zaman hastalanmıyorlar, hastalansalar da çok hafif atlatıyorlar” dedi.

Canan Karatay diğer tavsiyelerini ise şöyle sıraladı: “2012'de yapılan bir çalışma, C vitamininin hakikaten akciğerlere birikmiş sıvıyı temizlediğini gösterdi. Koruyucu olarak bütün hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın, vücutlarında D ve C vitaminini yüksek tutmalarını her zaman öneriyorum. Hiçbir virüs alkali denilen ortamda yaşamaz, bu yıllardır söylenen bilimsel bir gerçektir. Bütün arkadaşlarıma, sağlık kurumlarında çalışan herkese ve vatandaşlara sabah-akşam karbonatlı suyla gargara yapmalarını öneriyorum. El yıkamak, uyku ve sıvı almak çok önemli. C vitaminini ağızdan almak çok önemli. Ayda bir mutlaka D vitamini yaptırıyoruz. Bunlar virüslere karşı çok önemli. Deniz ve tuzlu su da çok önemli."

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