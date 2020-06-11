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11 Haziran 2020 Perşembe 23:33:00 - Güncelleme:12 Haziran 2020 Cuma 00:00:00

Koronavirüs tespitine yönelik 'Toplum Tarama Çalışması' başladı

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Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu, yeni tip koronavirüs ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" ile bilinenlerin dışında bilinmeyen vaka sayılarını da tespit edecek.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için başlatılan "Toplum Tarama Çalışması" kapsamında, sağlık ekipleri, bugün TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yaptı.

Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek, test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışılık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlandı.

Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Akile Uzunlar, AA muhabirine, uygulamanın gelecek çalışmalara ışık tutacağını, Ankara'da 4 bin 90 haneye yönelik test çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Uzunlar, en az bir diş hekimi ve hemşireden oluşan sağlık ekipleriyle TÜİK tarafından rastgele belirlenen hanelere gidilerek, test yapılacağını ve vatandaşların test sonuçlarını bir gün sonra e-Nabız üzerinden öğrenebileceğini söyledi.

Bu kapsamda, Çankaya'da rastgele seçilen bir apartman dairesinin kapısını çalan test ekibi, olumlu yanıt alması üzerine çalışmalarına başladı. TC kimlik numarası ve cep telefon numarası kayıtlarının alınmasının ardından hazırlanan anket soruları yöneltildi, alınan cevaplar, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) mobil uygulamasına kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 153 bin kişiyi kapsayacak şekilde örnekleme çalışması yapılacağını duyurmuştu. Çalışmanın, bütün Türkiye için planlandığına vurgu yapan Koca, 8 ilde testlerin başlandığını, 15 Haziran itibariyle 81 ilde uygulanacağını duyurmuştu.

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