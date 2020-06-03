  • BIST
    109111
  • Dolar
    6,7410
  • Euro
    7,5688
  • Altın
    367,4960
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Valilik duyurdu! İstanbul'da toplu ulaşımda yeni kararlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Cezayir ile Fransa arasında ipler gergin
Fahrettin Altun, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
Irak'ın kuzeyinde teröristlerin barındığı 3 odalı mağara kullanılamaz hale getirildi
CHP'nin skandal Mustafa Kemal imzalı maskesini ittifak yaptığı Kandil'in siyasi uzantısı HDP beğenme ...
Filistin'de olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 108 bin 104'e yükseldi
Libya'da Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de maskeli soygun
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin 909 Kovid-19 vakası görüldü
Bakan Varank'tan girişimcilere el kitabı önerisi
MEB'den flaş telafi eğitim açıklaması: 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Korkutan koronavirüs uyarısı: Hızlı şekilde eski normale dönersek 2. dalga daha beklenenden erken ge ...
Sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG'li terörist ele ele geç ...
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması
Tehlikeli şiddet sarmalı! ABD'yi ne bekliyor?
Gençler ve çocuklar yeniden sokağa çıktı
EPDK Başkanı açıkladı: Akaryakıtta büyük indirim
İtalya'da seyahat kısıtlaması kalktı
Manisa'da feci kazası!
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı kabul etti
Bakan Dönmez, TİSK üyeleriyle görüştü
Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 19'a çıktı
03 Haziran 2020 Çarşamba 12:48:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 12:48:00

Koronavirüs sürecinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en güvenilir bilgi kaynağı oldu

ABONE OL

Selçuk Üniversitesinde, Kovid-19 sürecinde kişilerin sosyal medyayı ve diğer bilgilenme araçlarını ne düzeyde kullandıklarının tespitine yönelik yapılan bir araştırmada, Sağlık Bakanı Koca, "en güvenilir bilgi kaynakları" arasında ilk sırada yer aldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesinde 764 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sürecinde en güvenilir bilgi kaynağı çıktı.

SÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Canöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretim üyeleri Doç. Dr. Nilüfer Canöz ve Dr. Özlem Çerçi ile "Pandemi krizi sürecinde bilgilenme aracı olarak sosyal medya kullanımı" konulu saha araştırması yaptıklarını belirtti.

Çalışma ile, sosyal hayatın durma noktasına geldiği salgın sürecinde, kişilerin bilgi kaynağı olarak sosyal medyayı ve diğer bilgilenme araçlarını ne düzeyde kullandıklarının belirlenmesinin amaçlandığını ifade eden Canöz, 764 kişi üzerinde online olarak yapılan çalışmada oldukça çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını bildirdi.

BEKARLAR EVLİLERDEN DAHA FAZLA SOSYAL MEDYAYI TAKİP EDİYOR

Canöz, araştırma ile sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğunun, günlük ortalama 2,5 saatlerini sosyal medyada geçirdiklerinin tespit edildiğini, bu durumun cinsiyete ve medeni duruma göre değişiklik gösterdiğini bildirdi.

Kadınların erkeklere, bekarların da evlilere göre sosyal medyada daha fazla zaman geçirdiklerinin saptandığını dile getiren Canöz, "Araştırmaya göre, sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu, cep telefonundan sosyal medyaya bağlanmayı tercih ediyor. Yine katılımcıların çoğunluğunun, üç ve daha fazla sayıda sosyal medya uygulamasına baktığı, bekarların evlilere göre daha çok sayıda sosyal medya uygulamasını indirerek kullandığını saptadık." diye konuştu.

Canöz, araştırmaya göre, sosyal medya kullanıcılarının, koranavirüs ile ilgili bilgilenmede en fazla kullandıkları bilgi kaynağının ilk sırasında, geleneksel kitle iletişim aracı olan televizyonun, ikinci sırasında ise sosyal medyanın geldiğini aktardı.

Sosyal medya kullanıcılarının, salgın sürecinde en güvenilir bulduğu bilgi kaynağı olarak yüzde 38,9 ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı beyan ettiğini anlatan Canöz, şunları kaydetti:

"En güvenilir kaynak olarak Bakan Koca'nın ardından yüzde 22,3 ile Sağlık Bakanlığının internet sitesi ikinci sırada yer aldı. Yani Bakan Koca'nın güvenirliği, kendi bakanlığının web sayfasından da yüksek çıktı. Bu sonuç bize, kriz iletişiminde sözcülük görevini yerine getiren Bakan Fahrettin Koca'nın, tek seslilikle sürekli kamuoyuna bilgi aktarmasının ve Sağlık Bakanlığının Kovid-19 krizinde halkın takdirini kazanacak şekilde kriz yönetimi sergilemesinin önemli etkisinin olduğunu gösterdi."

EN FAZLA KULLANILAN SOSYAL MEDYA UYGULAMASI WHATSAPP VE INSTAGRAM

Yaptıkları araştırmada kullanıcıların en fazla WhatsApp ve Instagramı kullandığını tespit ettiklerini belirten Canöz, "Kullanıcıların eğitim düzeyi yükseldikçe WhatsApp ile birlikte Facebook kullanıcılarının oranı artıyor. Sosyal medyanın, en fazla gündemi takip etmek ve haber almak amaçlı olarak kullanıldığı saptandı. Yine katılımcıların yüzde 75,4'ünün Kovid-19 sürecinde bilgilenmek amacıyla sosyal medyaya yöneldiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER