Koronavirüs saçları dökebiliyor

Yapılan bilimsel çalışmalar da koronavirüs sonrası neredeyse 4 hastanın birinde saç dökülmesi yaşandığını ortaya koyuyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ "Kovid-19 enfeksiyonunu geçirenlerde hastalık sonrası saçlarda dökülme görülebilmektedir, ancak saçların dökülmesi koronavirüs belirtileri arasında sayılmamaktadır. Bu nedenle saçı dökülen hastaların koronavirüs hastası mıyım diye endişe duymasını gerektirecek bir kanıt bulunmamaktadır. Yani saçları yoğun şekilde dökülen, ancak ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri olmayan kişilerin koronavirüs testi yaptırmasına gerek yoktur" diyor.

