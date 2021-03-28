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28 Mart 2021 Pazar 01:08:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 01:08:00

Koronavirüs nedeniyle kaybedilen koku duyusu geri kazanılabilir

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Koronavirüs nedeniyle kaybedilen koku duyusunun koku eğitimiyle yeniden kazanılabileceği açıklandı.

Oxford Academic'de yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüse yakalananların yüzde 77'sinin bir tür koku duyusu kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.

Enfekte olunması sonucu koku duyusu kaybı yaşayan kişiler, önceden kendilerine normal gelen kokulardan daha sonra rahatsızlık duyacak "parosmi" adlı bir rahatsızlık geçirebiliyor.

KOKU EĞİTİMİ YARDIMCI OLABİLİR

Birkaç araştırma ise koku eğitiminin, koku alma duyusunun bir kısmını veya tamamını sinüs enfeksiyonları gibi diğer viral hastalıklar yüzünden kaybedenlere yardımcı olabileceğini gösterdi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAYBEDİLEN KOKU DUYUSU GERİ KAZANILABİLİR

Fizik tedaviye benzeyen ve tekrarlanması gereken koku eğitimi, koku alma sistemini uyarmak ve eski haline dönmesine yardımcı olmak için aylar sürecek şekilde günde iki kez güçlü kokuları koklamayı gerektiriyor.

Araştırmada, kişilerde koku kaybı iki haftanın ardından düzelmediyse koku eğitimine başlanabileceği belirtiliyor.

Etiketler : Koronavirüs Oxford Academic koku duyusu
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