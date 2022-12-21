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21 Aralık 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 08:00:00

Koronavirüs kanser hücrelerinin yayılımını hızlandırıyor

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Yapılan araştırmalarda koronavirüsün kanser hücrelerin yayılımını hızlandırdığı ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalarda koronavirüsün kanser hücrelerin yayılımını hızlandırdığı ortaya çıktı. Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer, "Koronavirüsün etkisiyle akciğerlerdeki parçalanmış hücrelerden saçılan sitokinler ve diğer virüslerle ilişkili partiküller kana karışıp tüm vücuda yayılabiliyor. Eğer bu kişide kanser varsa, kanserli alana da bu partiküller kan yoluyla ulaşıyor. Bu durumun kanser hücrelerinde nasıl bir etki uyandırdığını yaptığımız araştırma ile inceledik" dedi. Bazı kanser hastalarının koronavirüs geçirdikten sonra 6. ayda artmış akciğer metastazı gösterdiğinin de çalışmada tespit edildiğini dile getiren Doç. Dr. Saygıdeğer, "Literatürde kanserli hastaların koronavirüse yakalandığında immün sistemin bir şekilde kanser hücresi ile savaştığı iddiasıyla yayınlanan birkaç çalışma vardı. Biz de bu çalışmalardan yola çıktık ancak bizim sonuçlarımız genellikle hücrelere daha kötü etki ettiğini gösterdi. Hatta biri kolon biri de yumurtalık kanseri olan hastaların koronavirüs geçirdikten sonraki 3'üncü ve 6'ncı aylardaki tomografi görüntülerinde akciğerlerinde bir anda yaygın ilerleme olduğunu gördük" dedi.

Etiketler : Koronavirüs Doç. Dr. Yasemin Saygıdeğer kanser hücreleri
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