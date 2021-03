Koronavirüs, down sendromlularda 10 kat daha ölümcül

Pandemi süreci devam ederken, uzmanlardan bir uyarı da down sendromlular ile ailelerine geldi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Yiğit, "18 yaş üstü bireylerde Ekim 2020'de dört farklı çalışma yapıldı. Down sendromluların, koronavirüse daha çabuk yakalandıkları ve sağlıklı bireylere göre dört kat daha fazla hasta oldukları tespit edildi. Hastaneye yatış noktasına gelen down sendromluların ise, diğer bireylere göre hayatlarını kaybetme oranının 10 kat fazla olduğu gözlendi. Bu yüzden down sendromlu bireylere sahip aileler ve çevrelerinin bilinçlenmesi gerekiyor. Sosyallikleriyle bilinen down sendromlu bireylere karşı çevrelerinde bulunanlar sosyal mesafeye dikkat etmeli. Kalabalık ortamlara girdiklerinde maske, mesafe ile hijyen kurallarına daha fazla uymaları gerekmektedir" diye konuştu.