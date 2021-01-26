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26 Ocak 2021 Salı 16:34:00 - Güncelleme:26 Ocak 2021 Salı 16:34:00

Koronavirüs diş kayıplarına yol açtı

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Pandemi nedeniyle yaşanan stres ve kaygı dişlere zarar veriyor.

Uzmanlarsa pandemi döneminde diş sıkma, diş etlerinde kanama ve diş kırıklarının artış gösterdiğini belirterek bu sorunları yaşayan kişilerin mutlaka diş hekimine görünmesi konusunda uyarıyor. Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, "Salgın döneminde hastalar hastaneye gelmekten çekiniyor, özellikle yaşlı hastaların diş tedavisini ihmal etme oranı yüzde 90’ları buldu. Bu durum gelecekte kişileri dişsiz bırakacaktır" dedi. Koronavirüsün ileride önemli diş kayıplarına yol açacağını söyleyen Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, “Pandemi döneminde hastalar hastaneye gitmediği için birçok diş problemiyle karşılaşıyor. Bu problemlerin başında diş sıkma problemi geliyor. Diş sıkma sorunu insanların psikolojisi ile direk alakalıdır. Koronavirüs döneminde yaşanan stres, çevresel ve ekonomik sıkıntılar insanlarda diş sıkma problemine yol açıyor. Şu an birinci olarak hastaların şikâyeti diş sıkmayla ilgili oluyor. Çoğu kez hastanın bir şikâyeti yok gibi görünse de, ‘Sabahları dişlerinizi sıkıyor musunuz?’ sorusuna birçoğu ‘Evet dişlerimi sıkıyorum ve başım çok ağrıyor’ diye cevap veriyor. Bu diş sıkma sorununu aslında çok basit bir tedavisi var. Dişleri korumak için yapılacak akrilik bir plak sonucunda dişlerin üzerine gelen ağır yükler hafifleyecek ve diş kaybı engellenecek. Pandemi döneminde özellikle kırık ve çatlak dişlerle karşılaşmamızın başlıca nedeni de diş sıkmalarıdır. Koronavirüse bağlı olarak vatandaşlarımız dişimi sıkıyorum bir şey olmaz diye düşünmesin diş sıkma çok büyük sıkıntılara yol açabilir. Diş sıkmasından dolayı eklem sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Eklemde ortaya çıkan sağlık sorunlarının tedavisi de pek mümkün değil” ifadelerini kullandı. 

Etiketler : stres kaygı diş Ender Kazazoğlu koronavirüs
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