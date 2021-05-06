Koronavirüs, bebek emzirmeye engel değil

İpek Ada Alver, emzirme döneminde olan temaslı ya da ev karantinasındaki Kovid-19 pozitif annelere aşağıdaki önerilerde bulundu: "Anne genel vücut hijyeni ve meme hijyenine dikkat etmeli. Annenin ve diğer aile bireylerinin giysileri, bebeğin giysilerinden ayrılarak 60 derecede deterjanla yıkanmalı. Özellikle emzirmeden önce annenin bulunduğu ortam iyi havalandırılmalı, anne emzirmeden ya da süt sağmadan önce ellerini en az 20 saniye yıkamalı, anne emzirirken ya da süt sağım esnasında maske takmalı. Emzirme yerine süt sağım yöntemi kullanılacaksa göğüs pompası tüm parçaları ayrılarak her süt sağım öncesi ve sonrasında 100 derecede 30 dakika kaynatılmalı ya da masaüstü otoklavlarda steril edilmeli, sağım ekipmanlarını yıkadıktan sonra muhakkak durulanmalı ve kurulanmalı."

