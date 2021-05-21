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21 Mayıs 2021 Cuma 00:21:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 00:21:00

Koronavirüs anne karnındaki bebeği etkilemiyor

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Koronavirüs süreci herkesi olduğu kadar hamileleri de fazlasıyla etkilemiş durumda. Bilgi kirliliğine karşı açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz, pandemi sürecinde alınan önlemlerle birlikte doğumların çok rahat bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi. Op. Dr. Yılmaz, şimdiye kadar elde edilen bilgiler dahilinde koronavirüsün anne karnındaki bebeği etkilemediğini söyledi.

Pandemiyle birlikte hamileyken yapılan her şeyin bebeği etkileyip etkilemediği kaygılarının iyice arttığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Salih Yılmaz, "Gebeyken Covid pozitifliği anne adayını psikolojik olarak çok sarsıyor. Ancak hamileyken bu virüsle enfekte olmak çoğunlukla hafif semptomlarla geçiriliyor. Soğuk algınlığı, kas ağrıları veya grip benzeri semptomlar yaşanıyor" açıklamasında bulundu.

Op. Dr. Yılmaz, koronavirüs sürecinde hamilelikle ilgili bilinen en büyük yanlışların; anne karnındaki bebeğe virüsün geçtiği, gebenin normal doğum yapamayacağı ve emziremeyeceği olduğunu belirtti ve bu tür yanlış bilgilerin doğru olmadığını ve bu konuda sadece uzman doktorların açıklamalarının dinlenmesi gerektiğini söyledi.

KOVID HASTASI İÇİN HANGİ DURUMDA SEZARYEN GEREKİR?

"Eğer koronavirüsle enfekte olunduysa burada annenin genel durumu çok önemlidir" diyen Op. Dr. Salih Yılmaz, "Anne yoğun bakımdaysa veya genel durumu kötüyse acilen sezaryen doğum uygulanabilir fakat genel durumu iyiyse sezaryen doğum uygulanmasına gerek yok, normal doğum yapılabilir" şeklinde konuştu.

GEBELİK KORONAVİRÜSE YAKALANMA RİSKİNİ ARTIRMIYOR

Koronavirüs hastası gebelerin normal doğum yapabileceğini ifade eden Op. Dr. Salih Yılmaz, "Bu gebelerin doğumu esnasında sadece ekibin kendini koruması için koruyucu ekipman giymesi gerekiyor. Covid hastası gebelerin doğumunu izole bir odada gerçekleştiriyoruz. Onun dışında diğer gebelerden farklı bir süreç yaşanmıyor" dedi.

Öte yandan koronavirüse yakalanan gebelerin takibinin gebeliğin hangi haftasında olduğuna göre değiştiğini ifade eden Op. Dr. Yılmaz, gebeliğin koronavirüse yakalanma riskini artırmadığına dikkat çekti.

Yılmaz, şimdiye kadar elde ettiğimiz bilgiler dahilinde virüsün anne karnındaki bebeği etkilemediğini de ifade etti.

ANTİKOR PLASENTADAN ANNEYE GEÇEBİLİR

Op. Dr. Salih Yılmaz, koronavirüs geçiren annenin antikorlarının bebeğe geçip geçmemesini ise şöyle cevapladı: "Annede olan antikorlardan immünglobulin G (IgG) dediğimiz antikorlar plasentadan bebeğe geçebilir. Bu antikorlar hastalığı geçirdikten sonra oluşan koruyucu antikorlardır. Yine aynı şekilde aşı sonrasında da IgG tipinde antikorlar oluşur ve bebeğe geçebilir. Hastalığın aktif döneminde oluşan IgM tipindeki antikorlar ise plasentadan bebeğe geçemez."

Anne adaylarının koronavirüs sürecinde vitamin ve mineral takviyesini kesinlikle alması gerektiği belirten Yılmaz, "Anne adayının bu dönemdeki beslenme ve uyku düzenine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için özellikle C ve D vitamini alması çok önemli" dedi.

Koronavirüse yakalanan anne adaylarına gerekli olduğunda radyolojik görüntüleme yapılabileceğini söyleyen Op. Dr. Salih Yılmaz, "Şunu unutmamalıyız ki annenin sağlığı her zaman daha önemlidir. Eğer annenin klinik durumunda kötüleşme varsa ve bu testler gerekli görülürse bebeği koruyarak radyolojik görüntüleme alınabilir" açıklamasında bulundu.

BEBEK ANNE SÜTÜNDEN MAHRUM BIRAKILMAMALI

Op. Dr. Salih Yılmaz, "Koronavirüsün şimdiye kadar anne sütüyle bebeğe geçtiğini birkaç vaka sunumu dışında gösteren bir çalışma yok. Doğum yapan anneler maske takarak ve el hijyenine özen göstererek bebeklerini emzirebilirler" diye konuştu. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün bebeklerin anne sütünden mahrum bırakılmaması gerektiği açıklamasını hatırlattı.

Hamile korona hastalarının ilaç kullanımını anlatan Op. Dr. Salih Yılmaz, "Bu hastalarda, şu an ülkemizde covid pozitifliği saptandığında verilen favipiravir etken maddeli ilacı kullanamıyoruz. Daha çok destek tedavisi veriyoruz. Fakat genel durumu kötüleşen, yoğun bakıma alınan anne adaylarında başka antiviral ilaçları kullanabiliyoruz. Bunların dışında gebelik, damar içi pıhtılaşmayı arttıran bir durum olduğu ve covid pozitifliği de bu durumu arttırdığı için covid pozitif olan tüm gebelerin kan sulandırıcı tedavi alması gerekmektedir" dedi.

GEBELER COVID AŞISI YAPTIRABİLİR Mİ?

Op. Dr. Yılmaz, Amerika'da gebelikte koronavirüs aşısı olunmasıyla ilgili ilk verilerin yayımlandığını söyledi ve şunları söyledi: "Koronavirüs aşısı olan 30.000 gebenin verileri açıklandı. Aşı olan gebelerin kısa dönemde bir risk yaşamadığı gözlemlendi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra aşı olunabilir. Şu anda birçok ülkede gebelere koronavirüs aşısı uygulanıyor. Amerika Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Derneği (AJOG) de gebelerin aşılanması gerektiğini belirtiyor."

Etiketler : korona anne bebek
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