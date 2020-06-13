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13 Haziran 2020 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 16:00:00

Koronasız ortam sağlamak için Türk bilim insanlarından çözüm

Kaynak: IHA

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Türk bilim adamları tarafından geliştirilen yeni bir sistem ile dünyada ilk defa UVC ışığı açıkken insanlar ameliyathane, yoğun bakım anjiyografi ve toplu alanlarda çalışıp gezebilecek. Korona pandemisi sürecinde ameliyathaneler de ve hastaneler de virüsün yayılmasının engelleyecek buluş ilk kez bir hastane de uygulanmaya başlandı.

Türk bilim adamları tarafından geliştirilen sistem ile dünyada ilk defa UVC ışığı açıkken insanlar toplu alanlarda çalışıp gezebilecek. InnowayRG bünyesinde çalışan

Prof. Dr. Ayhan Olcay, Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak, Doç. Dr. Mehmet Faruk Aktürk, Onur Yolay, Mehmet Cengiz Akbülbül, Sinem Yetim tarafından geliştirilen Far-UVC isimli sistemle artık ameliyathane ve toplu yaşam alanlarında ultraviyole ışıkları kullanılabilecek. Böylelikle özellikle son dönemde tüm dünya ve ülkemiz de etkili olan Korona virüs salgınının bu tarz ortamlar da yayılmasının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Grup tarafından yapılan açıklamada "Far-UVC UVC ışığı açık iken altında insanların gezip çalışılabildiği ameliyathane, yoğun bakım, anjiyografi ünitesi ve toplu alan kavramı dünyada ve Türkiye’de ilk kez kullanıma giriyor. Far-UVC sisteminde konvansiyonel UVC lambalardakinden farklı dalga boyunda bir ultraviyole spektrumu kullanılmaktadır. Korona pandemisi başlangıcında konu üzerine çalışmaya başlayan ekipler sistemin uygulama, yerleştirme aşamalarını tamamladı ve insanlı ortamlarda kullanım aşamasına gelindi. InitusV ismini verdiğimiz sistemin son optimizasyon ve ölçümleri gerçek şartlar altında hastane ortamında yapıldı. Far-UVC teknolojisi, geliştirilen inovatif bir yaklaşımla insan bulunan ortamlarda kullanılmaya başlanacak. Üretilen inovatif yaklaşım ile dünyada ve Türkiye’de Far-UVC teknolojisi ilk kez Avrupa birliği ve diğer regülasyon kurumlarının şart koştuğu sınırlar içerisinde kullanılabilecek” denildi.

UVC ışınlarının Korona virüs türü olan Covid-19, birçok bakteri, spor, virüs üzerinde inaktive edici etkileri konusunda pek çok haber ve bilgi paylaşıldığı aktarılan açıklamada, “Mikroorganizmalar üzerinde birçok test ve deney yapılmış olsa dahi bugüne kadar kullanılan standart ultraviyole ışınları cilt kanseri, göz hasarı ve diğer başka sakıncaları nedeni ile canlı bulunan ortamlarda kullanılamamakta idi. Standart UVC lambaları mikroorganizmaları öldürmek için kullanılmakta fakat ortama insan girdikten sonra kapatılmaktadır. Ortamda bulunan enfekte kişiler ise Covid-19 veya diğer mikropları çevredekilere bulaştırmaktadır. Kullandığımız Far-UVC teknolojisi halen yoğun kullanılan UVC teknolojisinden farklı spektrumda ultraviyole ışınlar kullanmakta olup ilk etap hayvan ve sentetik insan derisi üzerinde yapılan denemelerde bu ultraviyole spektrumda cilt veya göz hasarı görülmemiştir.

Böylesine kıymetli ve acil ihtiyaç duyulan bir teknolojiyi rutin kullanıma sokmayıp binlerce insanın zarar görmesi ve dünyada toplu alanlarda hayat ve ulaşımın durması kabul edilebilir değildir” denildi.

“InitusV ile gündelik yaşamımız normale dönebilecektir"

Açıklamada devamla; “Geliştirdiğimiz UVC geçirmez tekstillerden üretilmiş tulum, ameliyathane hasta örtüsü, yoğun bakım hasta örtüsü ve UVC korumalı gözlük ile aktif UVC ışığı altında çalışılabilecek bir ameliyathane, anjiyo ünitesi, yoğun bakım, steril ortam ve toplu açık alan oluşturulmaktadır. Söz konusu inovasyon ile Far-UVC altında ameliyat, girişim ve hasta takiplerinin personel ve hastaya zarar vermeden güvenli bir şekilde yapılması ve bakteri virüslerin de ortaya çıktıkça (solunum, salgılar) hemen yok edilmesi ihtiyacının karşılanması sağlanmış olmaktadır. Far UVC teknolojisi hayvan deneylerinde güvenli bulunmuş olmasına rağmen UVC ile ilgili 1960’lı yıllardan gelen regülasyonlara uyum sağlamak için koruyucu tekstil ve gözlükle kombine edilmiştir. InitusV projesinde Far-UVC sistemini UVC geçirmez kumaş ve gözlük ile kombine ettiğimizde günümüz regülasyon otoritelerinin açık havada çalışan işçiler için önerdiği günlük maksimum UVC doz sınırları içerisinde kalarak kullanılmasını sağlamaktayız. InitusV sistemi hastanelerde enfeksiyon riski taşıyan yerlerde, toplu seyahat edilen, toplu bulunan ortamlarda Far-UVC’nin insan bulunan ortamlarda kullanılmasına müsaade edip enfeksiyon koruması sağlayarak bir devrim sağlamakta. InitusV ile ameliyathanelerde, yoğun bakım veya diğer riskli birimlerde Covid19 yayılımı engellenerek hem hastalar hem de sağlık personelleri korunabilecektir. Toplu alanlar ve seyahatlerdeki felç olmuş gündelik yaşamımız da normale dönebilecektir" denildi.

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